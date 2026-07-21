- La nueva apuesta del Eduardo Pacheco tras la venta de Scotibank Colpatria dio su primer fruto

Durante 40 años Eduardo Pacheco, líder del conglomerado familiar fundado por su padre Carlos Pacheco Deiva dirigió el Grupo Colpatria que en el 2012 realizó una alianza estratégica con los canadienses de dueños de Scotiabank dando origen al banco Scotiabank Colpatria.

Esta historia financiera concluyó a principios de 2025, cuando Davivienda, propiedad del Grupo Bolívar fundado por José Alejandro Cortés, adquirió el banco a través de su filial Multiacciones SAS. En su momento, el propio Pacheco manifestó públicamente que la relación de Colpatria con Scotiabank no había sido satisfactoria ni agradable, argumentando un manejo inadecuado del crédito de consumo por parte de los socios canadienses. Advirtió que no continuaría en el sector financiero y que estaban interesados en inversiones en el sector real.

Creó el fondo de inversión Ithaca Asset Management junto con el cartagenero Guillermo Pereira donde Pacheco ejerce como presidente de la junta directiva. Su objetivo es la financiación de empresas medianas que requieren capital estratégico para acelerar su crecimiento y consolidar su competitividad. El recién creado fondo tiene a Pereira como CEO y quien aporta una experiencia de once años en la gestión de fondos.

El debut estratégico en el mercado colombiano

El lanzamiento oficial del fondo se concretó con su primera operación en el país, consistente en una capitalización de $20.000 millones de pesos en CFC Cafarcol (Cauchos Farmacéuticos de Colombia). Esta compañía fue creada en 1976 por tres socios que, tras trabajar en la industria farmacéutica, identificaron un alto potencial en la producción de tapones de caucho para inyectables, además de discos, liners (revestimientos) y peras para goteros.

La evolución de Cafarcol dio un giro en 2011 con la llegada de Julián Hurtado a la dirección tras adquirir el 51% de la empresa, encargándose de su modernización y de la apertura comercial en ferias internacionales. Posteriormente, en 2013, nuevos socios ingresaron a la propiedad al comprar el porcentaje restante a los fundadores. A lo largo de estos años, la empresa se ha especializado en proveer soluciones de envases y empaques primarios para las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria, logrando exportar sus productos a más de 20 países.

Actualmente, su sede principal y su planta de producción (recientemente modernizada y dotada de certificaciones internacionales de calidad) están ubicadas en el parque industrial de Siberia, y cuenta con sedes adicionales en Funza, Cali y Medellín. A finales de 2021, el Ministerio de Comercio le otorgó el Premio Colombiano a la Calidad para la Exportación en la categoría Mediana Empresa, que le fue entregado por el entonces Presidente Iván Duque. Cafarcol destaca por ser la única empresa en la región comprendida entre México y Brasil que fabrica componentes de empaques de caucho farmacéutico, consolidándose como un actor crítico para la confiabilidad del sector en Colombia

Entrega del premio a la Calidad para la Exportación al presidente de CFC Cafarcol Julián Hurtado por parte del presidente Iván Duque en diciembre de 2021

Filosofía de inversión de Ithaca

El enfoque central de Ithaca Asset Management es respaldar a empresas medianas que ya superaron su etapa inicial de desarrollo y que, de forma transitoria, atraviesan coyunturas financieras o retos de crecimiento, pero mantienen ventajas competitivas sostenibles y operan en sectores resilientes. De acuerdo con sus lineamientos indicados en su sitio web, el fondo realiza inversiones que oscilan entre los USD 5 y USD 15 millones por compañía.

Eduardo Pacheco Cortés continúa al frente de la junta directiva de Mercantil Colpatria, un holding que abarca a Constructora Colpatria y Olympia IT, además de mantener participaciones clave en Axa Colpatria (49%), el proyecto de infraestructura de la malla vial del Cauca (30%) y Construcciones El Cóndor (10,65%).

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