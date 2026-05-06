- De la capital al exterior: el gigantesco despliegue logístico de la Registraduría para la primera vuelta

Con un censo de 41,4 millones de personas y más de 120.000 mesas, Colombia se prepara para las elecciones del 31 de mayo. Las mujeres son mayoría en el tablero

Las calculadoras en la Registraduría no han dejado de sonar. Con el cierre oficial del censo electoral para las presidenciales de 2026, el país se despierta con una cifra que pone a prueba la logística del Estado, 41.421.973 colombianos están habilitados para decidir quién ocupará la Casa de Nariño en el periodo constitucional 2026-2030. No es una cifra menor; es la fotografía de una democracia que, a pesar de sus grietas, sigue convocando a las mayorías en las urnas.

El próximo 31 de mayo, la geografía nacional se cubrirá de cubículos y tarjetones en una jornada que se anticipa de alta tensión política. Lo curioso del dato no es solo el volumen, sino quiénes tienen la llave del poder. Según el último boletín de la entidad, las mujeres siguen llevando la batuta del censo con 21.298.492 aptas para votar, superando por más de un millón a los hombres, que suman 20.123.481. Quien quiera ganar la Presidencia en primera vuelta, deberá, necesariamente, saber hablarle al electorado femenino que hoy domina el mapa electoral.

El reto logístico: de los consulados a la Colombia profunda

Montar unas elecciones en un país que no da tregua no es tarea sencilla. La Registraduría instalará un ejército de 120.527 mesas distribuidas en 13.742 puestos. Lo interesante es ver cómo se reparte el esfuerzo: en las ciudades (área urbana) habrá 6.010 puestos, pero en la Colombia rural, esa donde el voto suele ser más disputado y difícil de recolectar, se habilitarán 7.479 puntos de votación. Es un despliegue que busca que ni en el rincón más apartado del Amazonas o el Vichada se quede un colombiano sin marcar su preferencia.

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Pero la jornada no se queda en las fronteras nacionales. En el exterior, el "voto migrante" pesa cada vez más. Son 1.414.661 connacionales radicados en 67 países los que podrán ejercer su derecho. Para ellos, la fiesta democrática empieza antes: las urnas en los consulados se abrirán desde el 25 de mayo, extendiéndose por una semana hasta el cierre definitivo el domingo 31. Estados Unidos, España y Venezuela —este último siempre bajo la lupa política— serán, como es costumbre, los epicentros de esta diáspora que busca influir en el destino de la tierra que dejaron atrás.

El peso de las regiones en el tablero electoral

Si miramos el mapa por departamentos, el poder centralizado sigue mandando la parada. Bogotá, con más de 6 millones de votantes, es el botín más grande y el que suele definir tendencias nacionales. Le sigue Antioquia, el bastión histórico, con 5,4 millones de ciudadanos habilitados, y el Valle del Cauca, que con sus 3,7 millones se consolida como el tercer eje de decisión más importante del país.

En contraste, departamentos como Vaupés (26.110 votantes) o Guainía (36.900) parecen cifras marginales en el gran total, pero en una elección que se prevé apretada, cada mesa cuenta. El mensaje de la Registraduría es claro: la mesa está servida. Ahora la pelota está en el campo de los ciudadanos, quienes ya pueden consultar su puesto de votación en la web oficial para evitar las ya tradicionales confusiones de última hora. El 31 de mayo no será solo una fecha en el calendario; será el día en que 41 millones de historias decidan si Colombia cambia de rumbo o mantiene su norte.

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