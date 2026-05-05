La dura enfermedad a la que se enfrenta la actriz María Angélica Mallarino sin apoyo económico para su tratamiento

La hermana de los también actores Víctor y Helena Mallarino viene luchando contra una condición psiquiátrica que la llevó a perder la memoria desde 2023

El nombre de María Angélica Mallarino volvió a circular en redes y medios, pero esta vez no por un estreno o un nuevo proyecto artístico, sino por la situación médica y económica que arrastra desde hace varios años y que hoy mantiene en vilo a su entorno más cercano.

De acuerdo con el relato entregado por su esposo Guillermo García, el origen del cuadro clínico se ubica aproximadamente en 2023, cuando la actriz enfrentó una crisis de ansiedad severa asociada a factores laborales y emocionales. La dificultad para conseguir trabajo en el sector artístico coincidió con un incremento progresivo de episodios de angustia.

La respuesta inicial fue la búsqueda de atención psiquiátrica privada. Allí se inició un tratamiento farmacológico supervisado que se mantuvo durante varios meses. Sin embargo, entre el tercer y cuarto mes de medicación comenzaron a aparecer efectos secundarios, aunque el esposo de Mallarino asegura que nunca hubo negligencia médica de por medio: “aquí tengo que ser claro, no hay ninguna mala praxis médica. Está perfectamente tratada”.

Pérdida de memoria y seis meses críticos

Según el testimonio de García, la actriz presentó pérdida significativa de memoria a corto plazo, una condición que se prolongó durante al menos seis meses. En ese periodo, los registros familiares indican que la retención de información era mínima y fluctuante.

El proceso obligó a replantear el tratamiento. Los especialistas optaron por reducir progresivamente la medicación e incorporar terapias de estimulación cognitiva, incluyendo sesiones semanales de psicoterapia y ejercicios de memoria asociados a la música.

Recuperación parcial y nuevas dificultades

Tras varios meses de intervención, la familia confirmó la recuperación de los recuerdos a largo plazo de María Angélica Mallarino, un avance considerado clave dentro del proceso clínico. No obstante, la actriz enfrenta ahora una nueva etapa: el reaprendizaje.

El entorno cercano señala que las habilidades artísticas, especialmente la interpretación musical, requieren ser reconstruidas, lo que ha impactado su estado anímico. La exposición a canciones o recuerdos de su carrera genera episodios emocionales intensos.

Un tratamiento que supera la capacidad económica de los Mallarino

El punto crítico actual no es únicamente médico. La familia ha indicado que los costos del tratamiento psiquiátrico privado superan los ingresos disponibles, incluso con apoyos parciales provenientes de beneficios estatales como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Las cifras internas del proceso señalan que medicamentos, terapias y acompañamiento especializado representan gastos mensuales elevados y sostenidos en el tiempo, lo que llevó a exalumnos y allegados a fijar una meta de recaudo de 60 millones de pesos por medio de la campaña digital “Hoy Colombia se une por La Mona”.

“Hoy quiero que celebremos la vida de la Mona, quien llenó de magia, amor y sueños nuestra infancia, hoy enfrenta una difícil situación de salud (…) y nos necesita más que nunca. En su cumpleaños, queremos regalarle lo más valioso: esperanza, fuerza y el apoyo de todos nosotros. Si puedes, haz tu aporte aquí. Cada granito de arena cuenta. Cada ayuda suma”, es el mensaje que acompaña la iniciativa.

Por último, García ha sido enfático en aclarar que no se trata de una enfermedad terminal, sino de una condición tratable cuya continuidad depende directamente de los recursos económicos disponibles. Actualmente, la actriz permanece en su hogar, bajo cuidado familiar, mientras su entorno intenta garantizar la continuidad de un tratamiento que depende, en gran medida, de la financiación externa.

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