Peso pesado de Caracol amigo de Jorge Alfredo Vargas llega para reemplazarlo en Blu Radio

Hernando Paniagua, como nuevo director de Voz Populi, tiene a su cargo superar la crisis reputacional del canal por encima de su amistad con Vargas

Hernando Paniagua asumió la dirección de Voz Populi en Blu Radio el pasado 4 de mayo. Llegó para ocupar la silla que durante varios años tuvo Jorge Alfredo Vargas. La designación se produce semanas después de la salida de Vargas de Caracol Televisión, formalizada el 24 de marzo, tras la divulgación de denuncias por presunto acoso sexual.

El movimiento se oficializó tras la crisis interna en el canal, que también derivó en la desvinculación del periodista Ricardo Orrego. Las denuncias, conocidas a mediados de marzo, incluyeron testimonios de tres periodistas y una practicante, lo que motivó la intervención del Ministerio del Trabajo y la apertura de procesos de verificación dentro de la compañía.

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¿Quién es Hernando Paniagua?

Paniagua llega a la dirección de Voz Populi sin soltar su cargo como vicepresidente digital de Caracol Televisión, posición que ocupa desde el 2 de octubre de 2023. Su nuevo rol implica liderar un formato que combina opinión, información y humor en la franja de cierre de la tarde, una de las de mayor audiencia en la radio nacional.

Durante su presentación al aire, Paniagua señaló: “un honor estar nuevamente en esta mesa, en esta casa de la que realmente nunca me fui”. Su regreso se interpreta como una continuidad en la línea editorial del ecosistema Caracol, donde ha ocupado distintos cargos estratégicos.

La trayectoria de Hernando Paniagua suma más de 20 años en medios. Antes de su actual rol fue gerente de Pulzo y también se desempeñó como editor general de la versión digital de El Tiempo.

A nivel internacional, su hoja de vida incluye la dirección de la mesa multimedia de la agencia EFE en América y el cargo de managing editor en Univisión Deportes Digital.

¿Amigo de Jorge Alfredo Vargas?

El relevo en Voz Populi no solo responde a la vacante dejada por Jorge Alfredo Vargas, sino a un ajuste estructural en medio de cuestionamientos laborales y reputacionales. La salida del anterior director se produjo por mutuo acuerdo, luego de que se hicieran públicos testimonios en redes sociales y medios digitales sobre presuntas conductas inapropiadas.

En paralelo, versiones difundidas en redes han señalado una relación cercana entre Paniagua y Vargas, quienes habrían compartido espacios informales, incluido un grupo de WhatsApp con el director de La Luciérnaga de Caracol Radio, Gabriel de las Casas. En ese chat, según referencias públicas, conversaban sobre fútbol y dinámicas del medio, lo que evidencia un vínculo previo dentro del entorno profesional de la radio.

Esto ha hecho que usuarios en redes sociales pongan en duda la idoneidad del periodista para este nuevo cargo, muchos preguntándose si no sería una ficha puesta por el mismo Vargas para mantener dominio sobre el programa que lideró por mucho tiempo.

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