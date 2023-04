De escribirle discursos a Santos a ser un sabio del Yagé: La historia de Juan Carlos Torres

.Publicidad.

En los años setenta hubo dos autores que la rompieron promoviendo libros que se transformaban en puertas a otras dimensiones, estos eran Lobsang Rampa y Carlos Castaneda. El tiempo les quitó la máscara a estos dos escritores pero dejaron, más que un legado, la necesidad de creer en el misterio. Por eso es tan necesario Soy Búho, las memorias de un tomador de Yagé, de un hombre en busca de su propio yo. No, no se confundan, este no es un libro de auto ayuda ni nada de lo que se le parezca. Esta es la confesión de Juan Carlos Torres, un hombre exitoso cuya pluma empezó a destellar desde que tenía ocho años cuando el diario El Tiempo le publicó su primer poema y que llegó al culmen cuando fue designado por dos presidentes, Andrés Pastrana y después Juan Manuel Santos, como su escritor fantasma, el verdadero verbo detrás de sus discursos.

Una fuerte depresión en el 2016, justo el año en el que le escribió a Juan Manuel Santos el discurso que leería cuando recibió en Oslo el Nobel de Paz, lo llevó a conocer los secretos de una planta milenaria, capaz de abrir los portales que alguna vez cavaron los ancestros. La descripción de cada uno de los viajes está hecho con tal maestría que podría ser un relato de ciencia ficción. Las visiones que perdió la literatura si Phillip K Dick hubiera estado en una toma de Yagé frente al lago Sochagota. Refugiado con los fantasmas de los reyes indígenas que alguna vez habitaron este lugar en Paipa, Torres puede alcanzar la paz espiritual para visualizar el día en que probó los venenos divinos de la rana y la planta que se convirtió en la comida de los dioses.

Y no, Torres, no cae en el proselitismo barato de un Testigo de Jehová, ni vende paraísos artificiales. El Yagé, la rana, la regresión, están lejos de ser goces estéticos. Son plantas que te dan pero también te quitan. Son angustiantes las descripciones de los coletazos que hace en el cuerpo asimilar este tipo de remedios. La cura requiere un gran esfuerzo físico.

A sus Torres tiene la suficiente fuerza para cambiar de piel. Esa fuerza está magníficamente plasmada en Soy Búho, el libro editado por Planeta que se presentará oficialmente el próximo 27 de abril a las seis de la tarde en la Sala José María Vargas Vila en el marco de la Feria del Libro de Bogotá.

