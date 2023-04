Vago, engreído e insoportable: las pruebas de que Zidane siempre tuvo razón sobre James

Cuando Zinedine Zidane llegó al Real Madrid la alarmas en Colombia se prendieron de manera instantánea. Ya muchos periodistas por ese tiempo sabían que el estilo de juego de James Rodríguez no entraba en los gustos del estratega francés; y vaticinando su destino, daban por hecho que el mediocampista no iba a tener cabida en el equipo merengue. Acá quisieron mostrar al 10 como un incomprendido al cual su técnico no le daba la oportunidad de brillar y el odio a Zinedine no se hizo esperar; pero el tiempo le dio la razón al DT, que hoy tuvo que ver como el colombiano fue despedido del Olympiacos.

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) April 13, 2023