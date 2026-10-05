De escombros a nuevo complejo deportivo: así cambió Chambacú en La Heroica

Dumek Turbay inauguró una mega obra deportivo de 64.000 metros cuadrados y una inversión cercana a $68.000 millones en Cartagena, cerca al centro Histórico

Tras dos años de espera, Cartagena inauguró finalmente el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, obra ubicada en una zona central de la ciudad, a pocos metros del Centro Histórico. El proyecto, que ocupa cerca de 64.000 metros cuadrados, contempló una inversión cercana a los $68.000 millones. La segunda etapa fue inaugurada el pasado 1 de octubre por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

El complejo cuenta con escenarios para fútbol, béisbol y sóftbol, además de una cancha multipropósito para voleibol, microfútbol y baloncesto. También dispone de un skatepark y una pista tipo push bike, con espacios destinados a diferentes prácticas deportivas y recreativas.

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De los escombros y la oscuridad al nuevo complejo deportivo

Antes de la construcción, Chambacú presentaba un panorama distinto. En el sector se acumulaban escombros y existían zonas con poca iluminación, además de asentamientos precarios como Las Pesebreras y las antiguas caballerizas.

El área funcionaba principalmente como un gran playón de tierra, acompañado de canchas improvisadas utilizadas por habitantes del sector.

El proceso contractual comenzó durante la administración de Dumek Turbay, cuando la Alcaldía Distrital abrió el 12 de junio de 2024 la licitación para la construcción del Nuevo Chambacú.

El contrato fue adjudicado al consorcio Complejo Deportivo 2024, integrado por Toron SAS, de Medellín, con una participación del 90 %, y la Fundación Nuevo Construir, con el 10 %.

El valor inicial de la licitación fue de $47.564.268.713,27. La representación legal de Toron SAS estuvo a cargo de Diana Carolina Cardona, mientras que Iván David Vanegas figuró como representante legal de la Fundación Nuevo Construir. Giovanny Alexis Arroyo Vanegas aparece como representante legal del consorcio.

Después del parque y las canchas de la primera etapa, vino el Nuevo Chambacú

Foto: Alcaldía de Cartagena

El contrato contemplaba inicialmente un plazo de 17 meses. Las obras comenzaron el 4 de septiembre y posteriormente, en diciembre de 2025, se modificó el cronograma. Con ese ajuste, la fecha prevista para la entrega quedó establecida para el 30 de junio de 2026.

La construcción avanzó a buen ritmo. El proyecto tuvo una primera entrega el 15 de mayo de 2026, cuando la Alcaldía Distrital puso en funcionamiento un parque infantil, una cancha de fútbol 11 y otra de fútbol 9, estas últimas con graderías cubiertas, camerinos y baños.

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Esa primera fase dejó pendiente la culminación del resto de los escenarios. La segunda etapa permitió completar los espacios deportivos previstos para el complejo y llevar el proyecto hasta su inauguración definitiva.

Para la administración de Dumek Turbay, la intervención buscó modificar el uso y las condiciones de un área que durante años permaneció subutilizada. La transformación de Chambacú plantea ahora un nuevo escenario deportivo en una zona estratégica de Cartagena, donde antes predominaban terrenos abiertos, canchas informales y áreas destinadas a la acumulación de escombros.

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