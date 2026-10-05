- Brasil se va a segunda vuelta entre Flávio, hijo de Jair Bolsonaro, y Lula da Silva

La sorpresa fue que, contrario a los que vaticinaban las encuestas, Bolsonaro ganó la elección aunque por estrecho margen. El 25 de octubre se elegirá el presidente

Flávio, el hijo de 45 años del expresidente Jair Bolsonaro, que espera devolver al poder al movimiento de derecha de su padre, superó por 2 puntos al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, que busca un cuarto mandato.

Con 100 % de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,07 % de los votos y Luiz Inácio Lula da Silva el 45,12%. Ninguno alcanzó el 50 % requerido, por lo que habrá segunda vuelta el próximo domingo 25 de octubre de 2026. Son tres semanas de una intensa campaña en que Lula espera voltear el resultado y Bolsonaro afianzar la exigua ventaja.

La diferencia ajustada confirma un escenario altamente competitivo y polarizado entre los 158 millones de b brasileños que acudieron masivamente porque hubo 105 millones de votos válidos registrados.

Bolsonaro llegó a acariciar una victoria en la primera vuelta con once puntos por encima, pero perdió fuerza a medida que entraron los votos de la región noreste del país, bastión de la izquierda brasileña. El candidato de Partido Liberal ganó muy fuerte en estados densamente poblados de Minas Gerais, Rio de Janeiro y Sao Paulo cuyos resultados fueron primeros en el escrutinio.

Allí el hijo de Jair Bolsonaro logró superar lo logrado por su padre en votaciones anteriores. Está superando a su padre, quien en 2022, siendo Presidente, en primera vuelta alcanzó el 43,2 % de los sufragios -muy lejos de la mayoría absoluta-. A nivel regional, Jair Bolsonaro logró superar el 50 % de los votos en 13 regiones frente a 11 de su padre.

.Las encuestas derrotadas y los que acertaron

La ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula no fue vaticinada por ninguna encuesta. De hecho, el sondeo final de Datafolha dada a conocer ayer entregó un 45% de los votos válidos a Lula en primera vuelta y 42% a Bolsonaro. El sondeo anterior de esta encuestadora, revelado el jueves, entregaba 45% al mandatario y 40% a su rival.

A su vez, el último sondeo de AtlasIntel realizado entre el 23 y 28 de septiembre, otorgaba 45,3 % a Lula y 42,2 % a Bolsonaro en primera vuelta. PoderData también mostraba un resultado muy ajustado: 42 % para Lula y 41 % para su principal rival.

VoxBrasil, por su lado, en su sondeo realizado entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, sí daba una ventaja a Bolsonaro sobre Lula, pero muy ligera, sin legar siquiera el 1 % (41,2% contra 40,8%).

Polymarket, el mercado de predicciones, reflejó el 4 de octubre de 2026 una clara ventaja para Bolsonaro. Los apostadores lo posicionaron como favorito y el resultado oficial confirmó su liderazgo, coincidiendo con la tendencia marcada en esa fecha.

Los intensos 20 días que vienen

Cada uno llega a segunda vuelta con frases que lanzaron el domingo lectoral. Lula pidió defender la democracia contra la "barbarie" y el "negacionismo" que a su entender representa su rival. Ha hecho de la soberanía su bandera electoral y advierte contra la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien extiende su área de influencia en la región con gobiernos de derecha en Argentina, Chile, Ecuador o Colombia.

Para Flávio Bolsonaro, Brasil no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas. Eso dijo al votar en Rio de Janeiro. El senador, poco conocido hace unos meses a nivel nacional y que se define más moderado que su padre, ha basado su campaña en la promesa de "rescatar" a Brasil en asuntos como la inseguridad rampante.

Los tres candidatos que siguieron en votos a Bolsonaro y Lula en la primera vuelta sumaron en conjunto alrededor de 8,7 millones de votos válidos, equivalentes a poco más del 7,3 % del total. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) y Ronaldo Caiado (PSD) representan corrientes más cercanas a la derecha o centro-derecha, lo que sugiere que Bolsonaro podría intentar captar sus electores para lla segunda vuelta.

Lula, en cambio, es posible que intente atraer a electores moderados o abstencionistas, ya que la transferencia natural de estos votos favorece más al bolsonarismo. El presidente, entonces, buscará con acuerdos con partidos de centro-izquierda.

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