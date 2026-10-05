Los 3 aliados del presidente De la Espriella que llegan a cargos diplomáticos en el exterior

Antonella Farah aterriza en Miami, Paulina Estrada llega a Madrid e Iván Alvarado será embajador en Bolivia; comparten un trabajo activo durante la campaña

El nuevo cónsul de Colombia en Miami es Antonella Farah Louis, designada el pasado 25 de agosto de 2026. Farah es economista egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar y fue coordinadora y líder del movimiento Defensores de la Patria en Cartagena y el departamento de Bolívar durante la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. En ese departamento, el hoy presidente obtuvo 312.574 votos. La economista, al parecer, es cercana al mandatario, quien en una ocasión se refirió a ella coloquialmente como la “Tigresa Mayor”.

En su trayectoria laboral, Farah aparece vinculada a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cartagena, a la Asociación Náutica de Colombia y a la Gobernación de Bolívar.

Pero Antonella Farah no fue la única persona de su entorno familiar que obtuvo un cargo en el exterior. Su hijo, Salvatore Frieri Farah, fue nombrado auxiliar de misión diplomática, adscrito al Consulado de Colombia en Madrid, España.

Salvatore Frieri Farah tendría entre sus funciones la tramitación de pasaportes y visados, la asistencia a connacionales y la atención al público, entre otras labores, bajo los lineamientos del cónsul de Colombia en Madrid.

En la capital española también hubo cambio de cónsul. La abogada Paulina Estrada Pérez fue designada en el cargo en reemplazo de Javier Darío Higuera Ángel. Estrada es oriunda de Cali y estuvo radicada durante más de una década en Estados Unidos.

La abogada también apoyó a De la Espriella durante las elecciones de 2026. En la campaña presidencial estuvo encargada de coordinar testigos, voluntarios y comunicaciones en el exterior, con la tarea de articularse con comunidades de colombianos residentes en países como Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia y Emiratos Árabes Unidos.

Durante la segunda vuelta presidencial, el actual presidente obtuvo 390.949 votos en el exterior, mientras que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, registró 213.140 sufragios.

Los nombramientos de personas que participaron en la campaña del actual presidente no se limitan a Miami y Madrid.

El nuevo embajador en Bolivia

En septiembre de 2026 fue anunciado como nuevo embajador designado de Colombia en Bolivia, Iván Rodrigo Alvarado Gaitán. A la capital boliviana llegará quien fue coordinador de la campaña presidencial de De la Espriella en el departamento del Tolima.

Alvarado también cuenta con experiencia en el sector público y político. En su hoja de vida figura como gerente del desaparecido Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) y directivo del Instituto de Crédito Territorial durante el gobierno de Belisario Betancur.

Además, se desempeñó como concejal de Ibagué y diputado de la Asamblea del Tolima. En el sector privado y gremial, llegó a presidir la junta directiva de la seccional Tolima de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

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