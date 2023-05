.Publicidad.

El artista antioqueño, Juanes, lanzó su más reciente álbum ‘Vida cotidiana’. Este álbum lo considera el más personal, pues tiene una canción dedicada a la crisis que vivió con su ex esposa. Razón por la que lo está promocionando bastante, pues no solo puso mucho empeño en él, también tiene una parte de vida allí.

Debido a esto, el artista fue invitado a ‘En entrevista con Eva Rey’, espacio en el que se sinceró sobre muchos aspectos personales. Todos saben que la española es bastante sincera y sus preguntas son muy directas, así que puso a Juanes entre la espada y la pared con una pregunta acerca de la legalización de las drogas.

El cantante confesó que él consumió alcohol y drogas: “En un momento de mi vida (...) Tomaba vino y whisky. Fumaba marihuana de vez en cuando, no era todo el tiempo, pero sí fumaba. Cada cuerpo reacciona diferente a esas sustancias”, dijo. Contrario a lo que muchos creerían, el consumo de esas sustancias no le ayudaban a crear sus canciones, al contrario, la marihuana afectaba su proceso creativo. Sin embargo, Juanes, dijo que ya no la consume pues sintió que le hace daño.

