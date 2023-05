.Publicidad.

Sara Uribe, modelo, presentadora y empresaria colombiana, se hizo famosa por ser la más bella del reality ‘Protagonistas de nuestra tele’ del canal RCN. A partir de ahí su carrera despegó y actualmente también tiene una gran comunidad en redes sociales. Cuenta con poco más de 6 millones de seguidores.

La presentadora siempre fue rubia, así la conoció el público colombiano y así se mantuvo por años. No obstante, al terminar su matrimonio con el ex futbolista y padre de sus hijos Fredy Guarin, Sara Uribe, vivió una dura etapa y decidió hacerse varios cambios de look. Primero se pasó a un color naranja cobrizo suave, luego a un naranja intenso y definitivo.

Ante sus constantes cambios, sus seguidores le hacían algunos malos comentarios pues alegaban que quien se ama como es no se cambia tanto el color del cabello. No obstante, Sara Uribe, se caracteriza por no escuchar esos malos comentarios y el día de ayer sorprendió a todos con un nuevo look.

La bella empresaria subió un video a su instagram mostrando su nuevo color de cabello. Se trataba de un rubio que hizo que todos recordarán sus épocas en ‘Protagonistas de nuestra tele’. Hubo tanto alboroto que su ex, Jhoan Gomez, con quien se enamoró en medio del reality le comento: “Vean pues a la pavasonsa”, el apodo que se tenían cuando estaban juntos.

