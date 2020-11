"Dani ha sido santista, peñalosista y fajardista. ¡Derecha pura!"

Daniel Samper Ospina ha sido objeto este viernes 20 de noviembre de ataques de seguidores de Petro después de que cuestionara la llegada del senador Armando Benedetti a las filas del petrismo.

Esto le costó insultos de toda índole hasta el punto que Levy Rincón le contestó con esta bomba:

Samper le contestó de esta manera a Levy:

Viejo Levy: Siempre he sido consistentemente de centro y en especial me ha gustado Mockus; nunca he votado por Uribe; me parece respetable que aprecien cualquier apoyo y perdonen de dónde proviene, ese es un paso para que crezcan y eso lo celebro. Abrazo. pic.twitter.com/WlcnPN6Hlg

