- Cursos gratis en universidades reconocidas de Cundinamarca: así puede aplicar

Más de 1.100 cupos en 48 municipios para estudiar gratis en distintas áreas, sin pagar matrícula y con clases presenciales y virtuales

La posibilidad de estudiar sin salir del municipio y sin pagar matrícula ya está sobre la mesa en Cundinamarca. La Gobernación de Cundinamarca abrió una convocatoria que permitirá a más de mil personas acceder a cursos gratis certificados por universidades reconocidas del país, en un modelo que mezcla clases presenciales con apoyo virtual.

La iniciativa está dirigida a habitantes de 48 municipios del departamento y contempla 1.100 cupos en total. Los programas no tendrán ningún costo para los estudiantes, ya que serán financiados 100% por la administración departamental.

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Lo que incluye la convocatoria

La oferta académica reúne 27 cursos y microcertificaciones en áreas que van desde tecnología y negocios hasta agroindustria y turismo. Entre las instituciones participantes está la Universidad Externado de Colombia, junto a otras universidades como la Javeriana, la Central, la Jorge Tadeo Lozano y la Escuela Colombiana de Ingeniería.

Los contenidos apuntan a habilidades prácticas. Hay formación en innovación y agronegocios 4.0, biotecnología, inteligencia de negocios, desarrollo organizacional, diseño de aplicaciones móviles, inteligencia artificial para creación de imágenes, ciudades inteligentes y emprendimiento digital, entre otros.

Las clases se desarrollarán en instituciones educativas de 22 municipios, lo que reduce costos de transporte y facilita el acceso. Además, los cursos tienen un componente virtual que complementa la formación presencial.

Quiénes pueden aplicar y hasta cuándo hay plazo

La convocatoria está abierta para personas mayores de 16 años que vivan en Cundinamarca. Entre los requisitos están haber nacido en el departamento o demostrar residencia reciente, estar registrado en el Sisbén y contar con título de bachiller.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 7 de abril, y aunque la cobertura incluye decenas de municipios, los cupos son limitados: alrededor de 50 por cada municipio núcleo.

Más allá de los cursos, la apuesta tiene un objetivo de fondo: probar un modelo que permita llevar educación superior a los territorios. La idea es que, en el futuro, estas alianzas entre universidades y colegios públicos se conviertan en una puerta para programas técnicos, tecnológicos e incluso profesionales sin necesidad de migrar a las grandes ciudades.

Por ahora, la convocatoria ya está en marcha y representa una opción concreta para quienes buscan formarse sin asumir los costos que normalmente implica estudiar fuera de su municipio.

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