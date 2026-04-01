- Así quedó el precio de gasolina en las ciudades más grandes de Colombia, tras alza del 1 de abril

El ajuste de $375 en la gasolina dejó a varias ciudades con precios cercanos a $16.000 por galón, mientras que el ACPM subió a $11.000

El incremento de $375 en el precio de la gasolina corriente, aplicado desde el 1 de abril, redefinió el mapa de costos del combustible en Colombia y dejó nuevas cifras en las principales ciudades del país.

De acuerdo con el reporte oficial de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el precio promedio en 13 ciudades se ubicó en $15.449 por galón, consolidando una tendencia al alza en el valor del combustible. A partir de esta actualización, varias capitales quedaron muy cerca de la barrera de los $16.000.

Ciudades con la gasolina más cara en Colombia en abril

En el primer lugar del listado aparece Villavicencio, donde el galón alcanzó los $15.991, el valor más alto del país. Le sigue Cali con un precio de $15.900, mientras que Bogotá se ubica en el tercer lugar con $15.891.

El grupo de las ciudades con los precios más elevados lo completan Manizales, donde la gasolina quedó en $15.864 por galón, y Pereira, con un valor de $15.836. En estas cinco capitales se concentran las tarifas más altas tras el ajuste.

Medellín también se mantiene dentro del rango alto con $15.811, seguida por Ibagué con $15.805 y Montería con $15.731. Más abajo en la tabla aparecen Bucaramanga ($15.649), Barranquilla ($15.524) y Cartagena ($15.481).

En contraste, las ciudades con los precios más bajos continúan siendo las de frontera. Pasto registra el menor valor con $13.487 por galón, mientras que Cúcuta presenta un precio de $13.865, marcando una diferencia significativa frente a las ciudades con tarifas más altas.

¿Cómo quedó el precio del ACPM?

En cuanto al diésel (ACPM), el promedio en estas mismas ciudades quedó en $11.082 por galón. Cali encabeza la lista con el precio más alto de este combustible, alcanzando $11.524, mientras que Cúcuta reporta el más bajo con $9.253.

El ajuste aplicado desde abril se refleja así en una diferencia de más de $2.500 por galón entre las ciudades más costosas y las más económicas.

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