- Todo lo que debe saber de la separación de Bancolombia y Nequi ¿Lo afectará de algún modo?

El proceso con el que Nequi se convertirá en una entidad financiera independiente sigue avanzando y, como era de esperarse, ha despertado dudas entre millones de usuarios. La separación de Bancolombia entra en su fase final y todo apunta a que se concretará durante este año, marcando un cambio relevante en el ecosistema financiero digital del país.

La noticia ha generado inquietudes, especialmente entre quienes utilizan ambas plataformas para pagos, transferencias o ahorro. Las preguntas se repiten: ¿qué pasará con el dinero?, ¿habrá cambios en el servicio?, ¿se afectarán las operaciones diarias? Aunque el ruido ha crecido, lo cierto es que el proceso ya tiene varias certezas que ayudan a entender lo que viene.

Lo importante de la separación entre Nequi y Bancolombia

Uno de los puntos clave es que, al menos en el corto plazo, la experiencia del usuario no cambiará. Nequi seguirá operando con normalidad, sin modificaciones en sus funciones principales. Esto se debe a que ambas compañías continuarán bajo el paraguas del Grupo Cibest, lo que garantiza continuidad en la operación.

En términos prácticos, los saldos, datos personales y productos actuales se mantendrán intactos. Tampoco habrá cambios en los métodos de recarga, transferencias o pagos, ya que ambas plataformas comparten una infraestructura digital que seguirá funcionando de manera integrada.

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De hecho, aunque muchos usuarios no lo tienen presente, Nequi ya opera con una base tecnológica independiente. Si bien Bancolombia participa en algunos procesos, la estructura principal de la billetera digital es autónoma. Precisamente, ese es el objetivo de la separación: consolidar esa independencia y permitir que Nequi gestione de forma directa sus cuentas, reportes financieros y operaciones.

El proceso, sin embargo, no será inmediato. La transición se está diseñando de forma gradual, buscando evitar cualquier tipo de fricción para los usuarios. Solo cuando el nuevo modelo esté completamente estabilizado entrará en funcionamiento como entidad independiente, algo que se proyecta para el tercer o cuarto trimestre del año.

Con este movimiento, el Grupo Cibest reorganiza su portafolio y fortalece su presencia en distintos frentes del sistema financiero. Allí conviven marcas como Bancolombia, Wompi, Sufi, Renting Colombia, Wenia y ahora Nequi, que pasará a operar como compañía de financiamiento, de acuerdo con la Resolución 2002 del 31 de octubre de 2025.

En ese contexto, más que una ruptura, lo que se está gestando es una evolución. Nequi busca dar un paso más dentro del sistema financiero colombiano, manteniendo su esencia digital pero con mayor autonomía. Para los usuarios, al menos por ahora, el mensaje es claro: todo seguirá funcionando como siempre, mientras el cambio se da detrás de bambalinas.

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