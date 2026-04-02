- Víctor Hugo Huertas, alcalde de Engativá, y Andrés Oyola firmaron un convenio para vincular a 100 mujeres al SITP

Con una inversión de $6.900 millones las mujeres serán capacitadas durante dos meses para que salgan a manejar los buses del sistema

Ojo mujeres de Engativá, las que estén sin empleo y quieran ser conductoras, esta es su oportunidad. La Alcaldía Local de Engativá tiene abiertas las inscripciones para que las mujeres de esta localidad que estén interesadas en ser conductoras del Sistema Integrado de Transportes de Bogotá lo puedan hacer de forma gratuita. Para ello, el alcalde local Víctor Hugo Huertas Prada y Andrés Felipe Oyola Botero, gerente general de la empresa Gmovil, firmaron un convenio con una inversión de $6.900 millones con el fin de capacitar a 100 mujeres de esta localidad para que hagan parte de Transmilenio y del SITP.

Esta es una iniciativa del alcalde Huertas que busca vincular laboralmente a 100 mujeres de la Localidad, quienes recibirán durante dos meses formación vial y capacitación en conducción. Al término de este proceso, ellas recibirán su licencia de categoría C1, C2 y C3 junto a un contrato laboral a través de la empresa Gmovil S.A.S., vinculada al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá con rutas que cubren la Localidad de Engativá por el corredor de la calle 26.

De acuerdo con Huertas Prada, mientras estas 100 mujeres estén en proceso de capacitación, lo que tomará dos meses, recibirán una contribución de medio salario mínimo mensual para su sostenimiento, gracias al convenio firmado con la empresa privada. Está previsto que el curso inicie el próximo mes de abril y se espera beneficie a más de 4 mil mujeres de la Localidad de Engativá. Las interesadas pueden inscribirse en las redes sociales Facebook e Instagram de la Alcaldía Local, y en la página de la alcaldía www.engativa.gov.co

De las 100 mujeres beneficiadas, 80 de ellas accederán a una licencia de categoría C2 para conducir buses zonales del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá y las otras 20 obtendrán licencias de categoría C3 para conducir buses del sistema de transporte masivo Transmilenio. Por su parte, el gerente general de la empresa Gmovil S.A.S., Andrés Felipe Oyola Botero, aseguró que esta alianza le permite a la compañía seguir construyendo una operación más diversa, incluyente y cercana a la ciudad.

“Hoy no solo estamos formando conductoras, sino que estamos abriendo el camino para que más mujeres encuentren en el transporte público una oportunidad de crecimiento, estabilidad laboral y desarrollo profesional, la empresa acompañará a las mujeres durante todo el proceso de capacitación”, afirmó Andrés Olaya Botero.

Actualmente la empresa de transporte masivo de Bogotá Transmilenio cuenta con más de 25 mil conductores, de los cuales cerca de 1.100 son mujeres; 105 conducen buses troncales y 910 manejan buses zonales del SITP. 68 de ellas conducen buses alimentadores. En 2024 había 825 mujeres al volante en el transporte público de Bogotá.

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