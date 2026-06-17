Un call center familiar que nació en Medellín hace 70 años entró a formar parte del emporio español Konecta

Estaba en manos de la familia Corchuelo, en 2016 se convirtió Contento BPS y con su adquisición el grupo Konecta se consolido como el segundo más grande de Colombia

El grupo español Konecta prevé adquirir, a través de su filial Multienlace en Medellín, a la también antioqueña Contento BPS, una empresa dedicada a operaciones de tercerización de procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés). Contento BPS, con sede principal en Itagüí, Valle de Aburrá, fue fundada en 1952 por Jorge Aurelio Corchuelo y se destaca a nivel nacional por su excelente clima laboral y por priorizar el bienestar integral de sus empleados.

Jorge Aurelio Corchuelo Morales se movía con destreza a principios de los años cincuenta en las labores de cobranza en el Banco Popular y, más adelante, como gerente de Crédito y Cobranza en los almacenes Sears. Considerado el gran precursor de la industria de la cobranza en Colombia, su visión lo llevó a fundar no solo a Contento BPS, sino también a importantes empresas del sector que operan en varias regiones de Colombia, Perú y Ecuador, como Corma Ltda. (1963), la cual sirvió de base para el posterior nacimiento de Asecor Ltda. (1976).

El legado familiar y la cultura de la felicidad

Los hijos de Jorge Aurelio continuaron con el legado empresarial, destacando la gestión de Fernando Corchuelo Waldron, quien estuvo al frente de la presidencia de Call Center Intercobros durante quince años, compañía que, en el año 2016 se transformó en Contento BPS. El nombre escogido refleja el espíritu que la familia quería para la empresa: una cultura centrada en la gestión de sueños y en la felicidad de su tejido humano como motor principal para el logro de resultados. Una propuesta inusual en el mundo empresarial donde la satisfacción personal está sometida por los intereses económicos.

Tras su retiro en 2022, Fernando Corchuelo delegó la dirección a su hija María Angélica Corchuelo, quien desde 2014 trabaja en la empresa, dando continuidad al principio de dar prioridad al bienestar de sus más de 3.000 integrantes distribuidos en tres sedes a nivel nacional.

Una de las estrategias clave es el Plan de Gestión de Sueños, un modelo diseñado por la dirección de operaciones que permite a los empleados plasmar su proyecto de vida y dividirlo en metas más pequeñas. A medida que se logran, el programa otorga puntos que se convierten en beneficios tangibles o ayudas económicas para apoyar la realización de sus proyectos.

Las instalaciones diseñadas bajo un enfoque de bienestar laboral incluyen, áreas recreativas para reducir el estrés con toboganes y piscinas de pelotas, salas de capacitación y espacios de trabajo de última tecnología. Los líderes son capacitados para gestionar las emociones de los colaboradores y su programa “Salario Contento” ofrece un sueldo básico aproximadamente un 10 % por encima del salario mínimo legal.

Gracias a este enfoque, el ausentismo de los empleados no supera el 4 % del total de la planta, un logro crucial si se tiene en cuenta que una alta rotación haría que los procesos de transmisión de conocimiento y la curva de aprendizaje fueran largos y costosos. En el año 2025, Contento BPS registró ingresos por 76.215 millones de pesos y operó con 1 019 empleados, de los cuales el 72 % son mujeres.

Konecta: de una iniciativa local a un gigante global

Por su parte, Konecta forma parte del gran grupo español Konecta, pero tiene sus raíces nacionales en Medellín, donde nació en 1997 como una iniciativa de Bancolombia para mejorar su sistema de audiorespuesta.

En sus orígenes, bajo el nombre de Multienlace, operaba el módulo de transacciones de la sucursal telefónica del banco. Sin embargo, en junio de 2008, cuando Multienlace lideraba la participación del mercado, Bancolombia decidió venderlo debido a que su salida no afectaba el núcleo de su negocio (de provisión de soluciones financieras, optando por contratar dichos servicios con una empresa especializada que continuaría siendo Multienlace bajo un nuevo dueño.

Bancolombia traspasó su participación del 98 % a una empresa española accionista de la argentina Action Line Córdoba, y la unión de ambas dio lugar a la transformación en Allus Global BPO Center, una compañía especializada en servicios de BPO y contact center para la gestión de relaciones a través de múltiples canales. En junio de 2016, la española Konecta adquirió Allus Global y, con ello, la operación de Multienlace Colombia.

El sevillano José María Pacheco ha convertido a Konecta en la mayor empresa española de servicios de atención al cliente y externalización de procesos y elevado su fortuna a la segunda mayor de Andalucía

Konecta, fundada en 1999 por José María Pacheco Guardiola, había llegado al país en 2010 para atender la demanda de servicios de ADSL, Movil Provisioning y OTC. La unión con Multienlace le permitió consolidarse en el país. En 2022, gracias a la fusión con la italiana Comdata, alcanzó una presencia en 28 países con cerca de 90 centros de operaciones, convirtiéndose en una de las compañías líderes a nivel mundial en la externalización de servicios de experiencia del clientes y gestión de soluciones digitales.

Actualmente, José María Pacheco continúa como presidente ejecutivo de Konecta y, junto a otros inversionistas, controla el 25 % de la firma. El 75 % restante pertenece al fondo de capital privado británico ICG.

La filosofía laboral de Konecta es afín a su nueva adquisición. La empresa fomenta un ambiente inclusivo y colaborativo, con una calificación de satisfacción laboral promedio de 4.4 sobre 5, el 94 % de los empleados recomienda trabajar allí.

Con una plantilla global distribuida en más de 130 países e ingresos que superan los 2 000 millones de euros, Konecta fue reconocida el pasado 8 de junio con nueve premios Latam por la excelencia en sus servicios digitales, obteniendo para su operación en Colombia cuatro galardones específicos en las categorías de Estrategias de Social Networking, Crédito y Cobranza, Inclusión y Diversidad, y Modelo Offshore.

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