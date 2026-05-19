Davivienda le sigue los pasos a Movistar y aprovecha el Arena Primavera para proyectar su marca

El banco que se quedó con Scotiabank-Colpatria y que está en cabeza Javier Suárez se unió a la empresa británica Hok y a Tuboleta para lanzar el proyecto DaviArena

El mercado de los espectáculos en Antioquia escaló a una dimensión global. Davivienda, bajo el liderazgo de Javier Suárez, oficializó que el antiguo Arena Primavera ahora es el DaviArena, elevando la inversión total a unos robustos $320.000 millones.

El proyecto no es solo una mole de concreto; es una joya arquitectónica diseñada por la firma británica HOK, los mismos cerebros detrás del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y del O2 Arena de Londres, quienes se inspiraron en la tradición silletera para una fachada que ya es un hito en el Valle de Aburrá.

Mercedes-Benz Stadium, diseñado por la firma HOK

Detrás de esta estructura de 55.000 metros cuadrados hay una alianza de "duros" que dominan el negocio en el país: el Grupo CLK y BeatHub Entertainment. Mientras CLK —el ecosistema que integra a TuBoleta, Movistar Arena y Breakfast Live— aporta la plataforma operativa, la entrada de BeatHub, liderada por Eduardo Olea, es la que amarra la estrategia de contenidos y la conexión directa con los promotores internacionales. Davivienda se alió con los que manejan desde la boleta y el sonido hasta la curadoría de los festivales más grandes de la región.

Eduardo Olea es uno de los fundadores de TuBoleta y lidera BeatHub Entertainment

Juanes: el encargado de "estrenar" el nuevo templo de conciertos en Medellín

La noticia que ya genera eco en Sabaneta es que el hijo de la casa, Juanes, será el encargado de la inauguración oficial el sábado 14 de noviembre de 2026. Con una capacidad técnica para 17.200 espectadores, el DaviArena supera los 13.000 del Movistar Arena de Bogotá, posicionándose como el escenario cerrado más grande y moderno de Colombia, diseñado para albergar desde conciertos de talla mundial hasta deportes de alta competencia.

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La jugada financiera y el impacto en Sabaneta

La negociación, liderada por estrategas como Eduardo Olea (socio fundador de TuBoleta) y Gabriel Sánchez, permitirá al banco una fidelización masiva de clientes a través de preventas exclusivas y una pasarela de pagos integrada. El recinto tendrá una estructura modular para realizar más de 75 eventos al año, convirtiéndose en una máquina de generación de ingresos incluso en días sin conciertos.

Juanes junto a figuras como Javier Suárez y Eduardo Olea

Además del brillo de las luces, las cifras para el municipio son contundentes. Se estima que el DaviArena aportará anualmente hasta $15.000 millones en impuestos parafiscales destinados directamente al sector cultural regional. Es una carambola donde el sector privado pone la inversión y el municipio de Sabaneta garantiza el entorno para el turismo de eventos, aprovechando que la localidad suma tres años sin homicidios.

Medellín en la liga mundial de los conciertos

Con un avance de obra que ya pisa el acelerador, el DaviArena promete dinamizar la economía local con la creación de 1.000 turnos de trabajo por evento. La apuesta es clara: la alianza entre Davivienda, CLK y BeatHub pone a Antioquia en el mapa de las grandes giras mundiales que antes pasaban de largo. En noviembre, el sur del Valle de Aburrá no solo estrena arena; estrena una nueva era de negocios donde el entretenimiento es el motor del desarrollo.

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