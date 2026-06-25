Cuáles son los problemas económicos que llevaron al cierre de la clínica infantil Colsubsidio

El próximo 1 de julio la institución cerrará sus puertas, la decisión no solo afecta a los niños de la ciudad, sino al personal médico y algunos servicios

El próximo 1 de julio, la clínica infantil Colsubsidio cerrará temporalmente los servicios de urgencias pediátricas. Al parecer, la decisión se tomó por los problemas financieros por los cuales está atravesando el centro hospitalario, principalmente por las deudas de la EPS Famisanar, que actualmente se encuentra intervenida.

El monto del déficit supera los $700.000 millones. A la decisión se suman otras medidas adoptadas por las directivas de la clínica asociadas a los problemas económicos por incumplimientos de pago, como la reducción de camas de hospitalización, salas de cirugía y reubicación del personal médico, lo que claramente afecta el servicio que se presta a los ciudadanos.

Sin embargo, los servicios de hospitalización continuarán prestándose con normalidad, al igual que las urgencias pediátricas relacionadas con los servicios de oncología, hemofilia. El personal médico será reubicado dentro de la institución, lo que afectaría la atención a más de cinco mil pacientes de pediatría a partir del próximo miércoles.

Sobre la decisión, el Secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, mostró su preocupación al señalar que la salud en la ciudad no resiste un cierre más en los servicios porque en estos momentos las urgencias pediátricas registran una ocupación del 230%, con más de cinco mil atenciones mensuales.

Bermont aseguró que, en Bogotá en lo corrido del 2026, han sido cerrados diferentes servicios de salud en distintos centros hospitalarios como los servicios de diagnósticos en la Liga contra el Cáncer, el cierre de camas en cuidados intensivos de la clínica Juan N. Corpas y, como si eso fuera poco, la complejísima situación por la que atraviesa la red de hospitales públicos de Bogotá, también por la falta de pagos de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional. En estos momentos, indicó el funcionario, están soportando la atención de los usuarios, peros los pagos no alcanzan ni siquiera el 30% de lo facturado.

La Clínica Infantil Colsubsidio diariamente recibe, diariamente, pacientes con diferentes niveles de complejidad, por lo cual es considerada como uno de los centros hospitalarios pediátricos más importantes de Bogotá. De allí, la preocupación de las autoridades de salud del Distrito.

Por su parte, Diocel Lancheros, representante de los pediatras a nivel nacional, dijo que el impacto en la atención en salud seria bastante grave debido a la experiencia de la clínica en los pacientes pediátricos a quienes presta servicios de alta complejidad como oncología, hemofilia, hematología, cuidado neonatal y cuidados intensivos pediátricos.

El cierre de las urgencias pediátricas de la clínica infantil de Colsubsidio en Bogotá podría, además, generar muchos problemas para la atención de la población infantil e incrementaría la presión sobre las demás, centros hospitalarios de la ciudad. El problema no solo sería para los pacientes pediátricos, sino que también afectaría a los trabajadores.

Según Lancheros, ya se han presentado despidos y traslados de empleados a otros centros de salud pertenecientes a Colsubsidio. La atención, entonces, ya no sería de forma exclusiva para los pediatras, sino que habría también médicos generales.

Actualmente, en la capital del país existen unos cinco centros hospitalarios para la atención pediátrica especializada para niños, niñas y adolescentes como la Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia (HOMI), el hospital en atención especializada para niños más grande del país.

El Hospital Pediátrico el Tintal, la Fundación Cardioinfantil y la Clínica Montserrat, que cuenta con una unidad especializada al cuidado de la salud mental de niños, niñas y adolescentes de Bogotá, también se verían afectados por la medida de cierre.

La Clínica Infantil Colsubsidio abrió sus puertas en 1981, fundada por Roberto Arias Pérez, quien creó la caja colombiana de subsidios familiar y la red de clínicas y centros médicos. Nació como el primer gran centro pediátrico de la institución, con la puesta en funcionamiento de tres consultorios para la atención de la familia de los empleados de la caja y hospitalización.

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