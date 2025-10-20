La empresa que le ayuda a salir de deudas con hasta 50% de descuento

Lo más importante para Bravo es brindarle tranquilidad financiera al cliente para poder pagar sus deudas de acuerdo a la capacidad de su bolsillo. Estudian cada caso y actúan en dos direcciones.

Por un lado, estudian la capacidad financiera del deudor para que los montos mensuales sean lo más bajo posible, buscando que la solución sea realista y se pueda cumplir. Y por el otro lado, negocian directamente con el acreedor mientras el cliente va ahorrando mes a mes hasta completar el monto a pagar con descuentos de hasta el 50% sobre el valor total de la deuda.

La experiencia de 11 años en el país muestra que se pueden alcanzar descuentos significativos sobre la deuda que tengan sin garantías asociadas, como con tarjetas de crédito o créditos de libre inversión.

La idea es quitarle la angustia al cliente con la solución confiable que ofrece Bravo, así mejoran su calificación crediticia, reciben educación financiera y se reincorporan al sistema financiero del país. Incluso se estudia la opción de un nuevo crédito en condiciones favorables para terminar de liquidar el antiguo, esto siempre y cuando se haya tenido buen comportamiento durante los primeros 7 meses. *Aplica términos y condiciones. Esta es una alternativa que solo aplica en determinadas condiciones y este crédito se puede destinar únicamente al pago de las obligaciones que se inscribieron al ingresar al programa.

Bravo ha asesorado más de medio millón de personas en Latinoamérica y Europa, de tal manera que su presencia en Colombia cuenta con todo el respaldo internacional. Abrió su camino con el mercado mexicano y hoy también tiene presencia en Brasil, España, Italia y Portugal. Para completar esta positiva experiencia y mirando al futuro: Bravo promueve la educación financiera de sus clientes dándole acceso sin costo a Academia Bravo.

