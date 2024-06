Cuánto vale hoy el carro Toyota que manejaba Jorge Enrique Abello en 'Betty, la fea'

.Publicidad.

Betty, la fea se ha convertido en una tremenda insignia de la televisión colombiana. Cómo no, si además de contar una tremenda historia, el Canal RCN hizo una gran inversión en toda la producción. Una prueba de ello son los diferentes vehículos que se utilizaron a lo largo de toda la novela. En aquel entonces, no eran modelos económicos y algunos de ellos eran bastante exclusivos. De hecho, el modelo manejado por Don Armando Mendoza, personaje de Jorge Enrique Abello, era un vehículo deportivo. Seguramente muchos no lo sepan pero, se trata del carro de Toyota Celica MK 6, un vehículo muy llamativo de su época.

Celica MK 6, el carro de Toyota que manejaba Jorge Enrique Abello en Betty, la fea

Don Armando interpretado por Jorge Enrique Abello era uno de los más peculiares de Betty, la fea. Al ser el presidente de la importante Ecomoda, debía lucir lo mejor y por supuesto, manejar los mejores vehículos. Es por eso que el Canal RCN decidió que debía manejar el Celcia MK6, un carro de Toyota muy atractivo en aquel entonces. Ahora bien, este modelo contaba con varias particularidades. El Celcia MK 6 nos ofrecía un motor de 2.0 litros Twin Camshaft de 16 válvulas. Este ofrecía 126 caballos de potencia a las 5.600 rpm y un torque de 179 Nm a 4.400 rpm. Realmente un modelo potente para ese entonces.

Toyota Celica, el vehículo que manejaba Don Armando en Betty, la fea

Sin embargo, este fue descontinuado en el 2006 y hoy en día es muy raro ver uno de estos ejemplares en las calles. Incluso, es muy difícil conseguirlos en páginas de compra y venta de carros de segunda. Sin embargo, podremos encontrar algunos de 1992-1993 con un motor más pequeño sobre los 25 millones de pesos. De todas formas, se cree que aunque la marca sacó este modelo del mercado, aún hay modelos que seguirían por esa línea. Se ha llegado a decir que un carro de Toyota que reemplazaría al Celcia MK 6, sería el Corolla Cross. Este se ha convertido en uno de los modelos más vendidos de Colombia en este 2024.

Ahora bien, el precio de este vehículo es mucho más elevado. Sin embargo, vale la pena aclarar que este es un modelo híbrido por lo que su precio hoy en día lo hace un modelo muy interesante. Su precio actual es de $162.900.000, aunque es necesario tener en cuenta que hay más versiones en el mercado. Lo cierto es que, este sería el carro de Toyota que manejaría hoy en día Jorge Enrique Abello en Betty, la fea.

