- Cuáles son los técnicos mejores pagos del Mundial 2026 ¿Está Nestor Lorenzo entre los primeros 10?

Los entrenadores también protagonizan el Mundial y algunos reciben contratos comparables con los de grandes figuras del fútbol

En el Mundial 2026 no solo juegan las grandes estrellas. Detrás de cada selección hay otro protagonista que también mueve millones: el director técnico. Son ellos quienes diseñan las estrategias, toman las decisiones más difíciles y cargan con la presión de un país entero. Aunque pocas veces aparecen en las portadas como los goleadores, algunos reciben salarios propios de una superestrella del fútbol.

El Mundial de 2026 no es la excepción. Entre los 48 entrenadores que dirigen a las selecciones clasificadas hay técnicos que construyeron su prestigio en clubes como el Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea o Milan, y que hoy reciben contratos multimillonarios por intentar levantar la Copa del Mundo. La gran pregunta para Colombia es inevitable: ¿en qué lugar aparece Néstor Lorenzo?

Los técnicos que más ganan durante el Mundial 2026

El primer lugar pertenece al italiano Carlo Ancelotti, quien asumió oficialmente la dirección técnica de Brasil en mayo de 2025. Tras conquistar prácticamente todos los títulos posibles con clubes como Real Madrid, AC Milan, Bayern Múnich, Chelsea y Paris Saint-Germain, la Confederación Brasileña apostó por él para devolverle a la 'Canarinha' el protagonismo mundial. Su salario también está a la altura de su trayectoria: 10 millones de euros por temporada, el más alto entre todos los seleccionadores presentes en el torneo.

Detrás aparece Julian Nagelsmann, el joven entrenador de Alemania. Con apenas 38 años ya es uno de los técnicos mejor valorados del fútbol europeo y recibe cerca de 7 millones de euros anuales. Su proyecto ha dado resultados y Alemania ya aseguró un lugar en la siguiente ronda del Mundial.

Julian Nagelsman

El tercer puesto lo ocupa Mauricio Pochettino, quien tomó las riendas de Estados Unidos en septiembre de 2024. El argentino, con experiencia en clubes como Tottenham, PSG y Chelsea, percibe 6 millones de euros por temporada mientras lidera a una de las selecciones anfitrionas.

La lista continúa con Thomas Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra. Después de dirigir al Chelsea, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y PSG, el alemán recibe un salario cercano a los 5,8 millones de euros al año.

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El quinto y sexto lugar lo comparten Roberto Martínez, entrenador de Portugal, y Fabio Cannavaro, quien dirige a Uzbekistán. Ambos perciben alrededor de 4 millones de euros anuales.

Más abajo aparece Didier Deschamps, uno de los entrenadores más exitosos de la historia reciente. El francés fue campeón del mundo como jugador en 1998 y como técnico en 2018, además de ser subcampeón en 2022. Aun así, su salario ronda los 3,8 millones de euros, inferior al de varios colegas europeos.

El listado continúa con Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, y el argentino Marcelo Bielsa, quien dirige a Uruguay. Ambos reciben aproximadamente 3 millones de euros por temporada.

El grupo de entrenadores que completa el Top 10 está conformado por Jesse Marsch, técnico de Canadá, junto con Javier Aguirre, seleccionador de México, y Gustavo Alfaro, quien actualmente dirige a Paraguay. Los tres perciben salarios cercanos a los 2,5 millones de euros anuales.

El lugar que ocupa Néstor Lorenzo

Aunque muchos podrían pensar que el buen momento de Colombia lo ubica entre los técnicos mejor remunerados del Mundial, la realidad es diferente.

De acuerdo con el ranking elaborado por Finance Football, Néstor Lorenzo ocupa el puesto 15 entre los entrenadores mejor pagados del Mundial 2026, con un salario cercano a 2 millones de euros por temporada.

El argentino comparte ese escalón con su compatriota Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador; con Luis de la Fuente, actual técnico de España, y con Hong Myung-bo, entrenador de Corea del Sur.

La diferencia frente a Carlo Ancelotti resulta evidente: mientras el italiano recibe 10 millones de euros al año, Lorenzo gana cinco veces menos. Sin embargo, en una Copa del Mundo el sueldo no garantiza resultados. Al final, todos los técnicos persiguen el mismo objetivo: levantar el trofeo más importante del fútbol y escribir su nombre en la historia, independientemente del tamaño de su contrato.

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