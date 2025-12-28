- La gigante Huevos Oro que hace 60 años fundó un gringo quien no alcanzó a ver el emporio en que se convirtió

Cuando el gringo George Bass visualizó en 1962 su negocio con Bogotá como epicentro para el comercio de los huevos que pretendía empezar a producir, Suba era un sector suburbano que, aunque formaba parte de la metrópoli mantenía su aroma de pueblo. Consiguió un amplio lote y levanto un gran galpón para empezar desde el comienzo con una producción industrial. Así nació Huevos Oro.

Empezó su granja agrícola con 5 mil gallinas ponedoras que con el tiempo multiplicó y durante 35 Bass distribuía sus huevos desde la localidad de Suba alcanzo a producir 1.5 millones de huevos al año hasta consolidarse como una de las empresas avícolas líderes del país en la producción de huevos, llegando a producir hasta 10 millones de huevos al año.

Tenía 10 años de haber iniciado su operación en noroccidente de Bogotá, cuando empezó a distribuir puerta a puerta el producto en empaques de distintas cantidades con el fin de competir a la par con otras avícolas que habían aparecido en el mercado como huevos vigor, afianzando aún más su marca en el mercado avícola existente.

Suba, una antigua despensa alimentaria de Bogotá

Desde la época de la colonia en los siglos XVII y XVIII, la Localidad de Suba como gran parte de la sabana de Bogotá, era un territorio que estaba conformado por grandes y antiguas haciendas, así como resguardos indígenas muiscas que se mantuvieron hasta 1875, cuando empezó la transformación, las tierras se dividieron y terminaron en manos de los privados y las haciendas fueron loteadas desde 1950. Para dar paso a las construcciones.

Sin embargo, gran parte de esos terrenos se convirtieron en granjas de grandes cultivos como maíz, trigo, cebada y frijoles, la zona en aquella época era muy fértil tanto para la agricultura como para la ganadería que, luego fueron adquiridas por los mismos trabajadores de las granjas y las haciendas cuando inició la venta de lotes y de esta forma empezaron a conformarse los barrios de Suba a través del método de autoconstrucción.

Por cuenta de la expansión urbana de la localidad de Suba en 1995, los dueños de la empresa en ese entonces, consideraron la posibilidad de trasladar la compañía a otra zona del país que estuviera cerca del campo y pensando en el suministro de los concentrados para la alimentación de las gallinas y tomaron la determinación de trasladar sus instalaciones desde Suba hasta el departamento del Tolima en una población cercana al municipio de Ibagué.

Huevos Oro cambió de manos y también de localización: terminó en el Tolima

En 1981 la empresa Huevos oro, fue adquirida por el grupo Triplex Pizano, la integró a su conglomerado y construyó una planta de concentrados para producir directamente el alimento para las aves. Aproximadamente 10 años más tarde a mediados de los 90, la Corporación Financiera del Valle adquirió Huevos oro y la mantuvo hasta 2008 cuando se aprueba la fusión con otra empresa de la región en cabeza de Mario Cesar Ocampo es hoy la empresa líder en Colombia en la producción de huevo libre de jaula.

Huevos oro hace parte de Nutroca S.A.S, una empresa del sector avícola, reconocida por la producción y comercialización de huevos a través de la marca huevos oro, la cual ha expandido su operación en el país con la compra de firmas como: Avícola Triple A y huevos Vigor, las cuales operan bajo el modelo de producción de huevo líquido y alimentos concentrados. Avícola Triple A es una de las empresas mayores productoras de huevos en Colombia.

Aunque la empresa cuenta con plantas de producción de concentrados propia, esta promueve la integración con agricultores de la región cercanos a sus galpones a quienes les compra materia prima como maíz soya y sorgo para la elaboración de concentrados para la alimentación de las aves.

Una producción industrial con gallinas libres de jaula: 55 millones de huevos mensuales

En 2020 Nutriavícola, cuya marca más reconocida en el mercado es huevos oro, construyó una planta en el municipio de Tuluá Valle del Cauca, con capacidad para un millón de gallinas ponedoras, con lo cual superó la producción de 4 millones de aves. Esa estrategia, era parte del crecimiento de la empresa para mantenerse como una de las compañías más grande del sector en Colombia, consolidándose con su marca estrella huevos oro. Adquirida en 2008.

A finales de este 2025, el gerente general de Nutriavícola Mario César Ocampo, manifestó que la compañía con su marca estrella Huevos Oro logró ser la primera empresa colombiana en certificarse en bienestar animal por su producción de huevos libres de jaulas.

Nutriavícola, es una compañía Vallecaucana que surge en 1975 y está enfocada en la producción de huevos, en 1983, la empresa extendió sus tentáculos y la capacidad de producción, adquiriendo otras plantas y en 2004 se integra a la organización ALAVI, alimentos agrícolas S.A. la compañía inicio en la década de los 70 con las marcas Huevos Vida y Riko Huevo y ganó tanto terreno en mercado avícola nacional que, en 2008 adquiere huevos oro que hoy por hoy es su marca más representativa en producción y comercialización.

Actualmente, todas sus gallinas ponedoras son de color marrón, con una producción de huevos mensual que está entre los 55 y 56 millones de huevos destinados al consumo interno. La empresa Nutriavícola genera más de mil empleos directos y el 85% de la producción son huevos libres de jaula y buscan llegar al 100% muy pronto con apoyo de la tecnología.

