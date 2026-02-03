La estrategia de este centro comercial de Bogotá para ser el que más vendió por cada cliente que recibió

Más de 21 millones de visitantes y compras cercanas a los 300 mil pesos explican el liderazgo de este recinto en consumo

El mundo del comercio sigue en movimiento y cada vez se conocen más datos sobre los buenos resultados que obtuvieron algunos centros comerciales durante 2025. Aunque Titán Plaza se convirtió en el recinto más visitado de Bogotá, hubo otro que se impuso en un aspecto particularmente llamativo. Se trata del centro comercial de la capital que consiguió el ticket promedio más alto de la industria, una cifra que hace referencia al valor promedio de compra que realiza cada cliente en sus visitas. Le contamos cómo lo logró y cuál fue la estrategia que le dio tan buenos resultados.

Este fue el centro comercial de Bogotá que logró las ventas más elevadas por cada cliente

El resultado no es una sorpresa. De hecho, es algo que de alguna forma se podía anticipar a partir de su desempeño en años anteriores. El centro comercial de Bogotá que logró el ticket promedio más alto de la industria fue Unicentro, uno de los espacios más fuertes y constantes protagonistas del sector. Según el medio especializado Mall & Retail, este recinto registró 21.201.417 visitantes durante 2025, lo que representó un crecimiento del 5,92 % en tráfico peatonal.

Ahora bien, Unicentro reportó un ticket promedio cercano a los 300 mil pesos, una cifra que deja claro que sus visitantes no solo van a pasear, sino que realizan compras de alto valor en cada visita. Este resultado está respaldado por la alta afluencia diaria, que promedia cerca de 60 mil personas, además de unos 8 mil vehículos que ingresan a su parqueadero.

Se trata de un logro nada menor, que se explica en parte por los procesos de innovación, las mejoras en el servicio y una oferta comercial dinámica que se mantuvo activa durante todo el año. A esto se suma que el mismo medio especializado destacó a Unicentro como el centro comercial con la mejor decoración navideña de la ciudad, un factor que también impulsa el tráfico y el consumo. Sin duda, este espacio continúa consolidándose como uno de los escenarios más importantes del sector, incluso pese a su antigüedad.

De hecho, el centro comercial sigue desarrollando proyectos como el Distrito Cultural Unicentro, una apuesta que busca atraer nuevos públicos y diversificar la experiencia de sus visitantes. Habrá que ver si logra consolidarse como el centro comercial con mayores ganancias del país, pero lo cierto es que ya se posiciona como uno de los más destacados en términos de consumo por cliente.

