Colgate-Palmolive, Tecnoquimicas, Italcol, Harinera del Valle y el Ingenio del Cauca son algunas de las empresas que se verán afectadas por el 30 % adicional

El departamento del Valle del Cauca se perfila como la región más perjudicada ante la reciente decisión del presidente de Ecuador, Rafael Noboa, de imponer una tasa de seguridad del 30 % a todas las exportaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero de 2026. Según el mandatario ecuatoriano, esta medida surge como respuesta a la falta de respaldo de las autoridades colombianas en la lucha contra la violencia del narcotráfico en la zona fronteriza. En represalia, el presidente Gustavo Petro anunció la fijación de un arancel del 30 % para 20 productos ecuatorianos, advirtiendo que este gravamen podría extenderse a un mayor número de mercancías en el futuro.

Esta ruptura en la estabilidad comercial afecta una relación estratégica en la que Ecuador es el segundo destino de las exportaciones no minero-energéticas colombianas. Entre enero y noviembre de 2025, el intercambio comercial dejó un saldo donde las ventas de Colombia hacia Ecuador sumaron USD 1.717 millones, frente a importaciones desde el país vecino por USD 808,4 millones. La nueva tasa tiene implicaciones profundas para las empresas vallecaucanas, muchas de las cuales utilizan a Ecuador como su puerta de entrada inicial a los mercados internacionales o como plataforma logística regional. Entre las empresas que tienen una relación de exportación estable con Ecuador se encuentran:

Colgate-Palmolive es una empresa estadounidense con presencia en el país desde 1943. Su planta de Cali es el principal centro de operaciones para la región Andina, incluido Ecuador a donde exporta sus productos de cuidado personal y del hogar, como cremas dentales. En 2019, que invirtió $ 98.000 millones en un nuevo centro de distribución en Palmira, desde donde maneja la logística nacional e internacional de marcas como Colgate, Palmolive, Protex, Speed Stick, Axion, Suavitel, Fabuloso y Ajax.

Las exportaciones de Tecnoquimicas (TQ) a Ecuador incluyen en su mayoría medicamentos para uso humano, aunque también exporta complementos alimenticios y desodorantes corporales. La empresa fundada en 1934 por Francisco Barberi Zamorano y en la actualidad en manos de Francisco José Barberi, es una la segunda en ventas del departamento del Cauca (solo superada por Celsia) y aunque posee una planta en Ecuador, el mercado ecuatoriano es clave para los productos farmacéuticos y de consumo que produce en ocho plantas situadas en Colombia.

Italcol, la quinta empresa por ventas del Valle del Cauca, tiene una fuerte presencia en Ecuador a través de su filial Italcol Ecuador, establecida en 2010, que fabrica y distribuye alimentos para animales desde plantas en el país, enfocándose en nutrición para ganado, aves y otras especies. La empresa registra movimientos de importación/exportación entre sobre todo en transacciones de productos como harina de pescado, una integración que se verá altamente afectada por la pelea comercial entre ambos países.

Harinera del Valle, la empresa propiedad dela familia Paz Bautista, tiene en Ecuador uno de sus principales mercados de exportación de productos de consumo masivo, como la reconocida harina precocida Doñarepa, además de otras mezclas y productos como buñuelos y natilla. Sus orígenes en el sur del país, lo han mantenido muy vinculado al comercio con el país vecino.

El Ingenio del Cauca (Incauca) propiedad del holding familiar constituido por cuatro hijos de Carlos Ardila Lülle exporta azúcar y otros derivados a Ecuador, siendo uno de los varios países de su mercado internacional para productos como azúcar orgánica, refinada y otros tipos.

Mientras estas tensiones comerciales escalan, Ecuador refuerza su seguridad interna con el apoyo de Estados Unidos. El compromiso de Washington incluye la capacitación de la Policía Nacional de Ecuador por parte del equipo Delta Force para mejorar la respuesta ante el crimen organizado, consolidando a este país como un socio fundamental para la seguridad hemisférica en la región. Al contrario de la decisión tomada en octubre de 2025 por el gobierno norteamericano de “no certificar los esfuerzos antinarcóticos de Colombia debido a las desastrosas e ineficaces políticas antinarcóticos del presidente Gustavo Petro”.

