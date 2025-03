Qué fue de la vida de Kenny Delgado, el querido actor que brilló en 'Vecinos'

.Publicidad.

En la actualidad, hay una gran cantidad de actores y viejas glorias que brillaron en la televisión colombiana. Sin embargo, muchos de ellos han dejado de lado esta faceta y han optado por tener una vida más tranquila. Este es el caso de Kenny Delgado, un hombre que enamoró a muchas con su voz y brilló en múltiples producciones gracias a su gran talento. Sin embargo, hace muchos años que no lo vemos en una novela, y muchos se preguntan qué ocurrió con él. La respuesta es que optó por tomar otros caminos, los cuales no están relacionados con la actuación.

Kenny Delgado, el famoso actor que dejó la televisión y tomó otros rumbos

Este actor inició su carrera como presentador en el programa "Hola Paola", donde trabajó junto a Paola Turbay. Luego de esta experiencia, fue parte del elenco de "Café con aroma de mujer", actuación que le abrió varias puertas en el mundo de la televisión. Con el tiempo, siguió sumando producciones a su carrera, participando en novelas como "El precio del silencio" y "Casados con hijos". Posteriormente, llegaron proyectos como "Vecinos" y "Operación Jaque", en los que demostró su versatilidad y talento para interpretar todo tipo de personajes.

Kenny Delgado en 'Vecinos'.

Sin embargo, la actuación no es su único talento. Como mencionamos anteriormente, Kenny Delgado tiene una voz impresionante, lo que le ha permitido incursionar en el mundo de la locución y el doblaje. De hecho, ha trabajado en voice over para múltiples marcas y comerciales. Aunque ha estado alejado de los medios, se sabe que hace un tiempo creó su propio estudio de grabación. Si bien no se conoce mucho sobre su vida actual, sigue siendo una persona activa en redes sociales.

De hecho, fue Kenny Delgado quien grabó una de las icónicas voces de un popular comercial de Renault. Además, parece que ha comenzado a involucrarse en proyectos relacionados con la energía renovable. Kenny fue el creador de la comunidad Kenergia, que tiene presencia en redes sociales y YouTube. Aunque muchos seguidores lo extrañan en la televisión, ojalá podamos verlo nuevamente en una producción en el futuro.

