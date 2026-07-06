Cuál fue la clave para que el colegio Las Margaritas en Kennedy fuera nominado a mejor escuela en 2026

Nació como un modelo de Alianza educativa y con Diana Bastos como rectora fue reconocido a nivel mundial por su enfoque de salud mental

El Colegio público Las Margaritas, ubicado en la localidad de Kennedy y administrado por la Alianza Educativa, fue escogido entre los 10 mejores a nivel mundial para los premios World´s Best School Prizes.

Dicho reconocimiento es uno de los más prestigiosos en el ámbito educativo internacional. La institución distrital fue seleccionada debido a la implementación de un modelo que promueve el bienestar emocional, la salud mental y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Además, ofrece resolución de conflictos para todos los estudiantes dentro de las aulas.

El programa denominado Refugio Emocional fue creado como un sitio pedagógico y humano que permite el desarrollo y contribuye no solo al bienestar individual, sino también a la convivencia y al ambiente escolar positivo, generando espacios que favorecen la capacidad para identificar lo que los estudiantes sienten y comprenden de sus emociones.

Igualmente, permite que los integrantes de la comunidad educativa reconozcan y gestionen sus emociones de manera saludable, sean empáticos desarrollando habilidades sociales, tomen decisiones responsables y construyan relaciones basadas en respeto y colaboración. Según la Secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano de la Cruz, el colegio fue seleccionado como finalista por la implementación de dicho modelo.

La titular de la cartera educativa destacó la importancia de esta denominación para la educación pública de Bogotá y reafirmó la propuesta en que la Secretaría viene trabajando, con el fin de fortalecer las habilidades socioemocionales de los jóvenes, niños y niñas como parte fundamental para lograr una educación de calidad en la ciudad.

La Alianza Educativa, que administra el Colegio público Las Margaritas de Kennedy, es una organización sin animo de lucro, fundada por instituciones de carácter privado como la Universidad de los Andes, el Colegio San Carlos, el Gimnasio La Montaña y el Colegio Los Nogales, entre otros. Su objetivo fundamental es administrar colegios públicos para brindar educación de calidad en busca de reducir las brechas de desigualdad.

Dicha Alianza, actualmente, está administrando 11 colegios oficiales en Bogotá. Entre los que se encuentra Las Margaritas. La iniciativa nació hace 26 años en Bogotá con el objetivo de mejorar la educación pública en la ciudad buscando que tengan la misma calidad académica de los colegios privados.

El Colegio Las Margaritas fue construido durante la segunda administración del exalcalde Enrique Peñalosa como una alternativa de ampliación de la oferta educativa de la localidad y se entregó a la comunidad a finales de 2019 al termino del Gobierno de Bogotá mejor para todos.

La institución educativa tuvo una inversión de $15.000 millones y beneficia actualmente a más de 500 estudiantes desde prescolar, primaria y bachillerato en jornada única de lunes a jueves hasta las 4 de la tarde y los días viernes hasta las 3 de la tarde. Además, cuenta con rutas escolares, proporcionadas por la Secretaría de Educación, y con comedor escolar para entregar comida caliente a los estudiantes.

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