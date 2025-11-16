Estos son los mejores colegios públicos de Bogotá de acuerdo con las pruebas saber once 2025

De las casi 400 instituciones los más competentes que están por medio del promedio nacional están localizados en Los Mártires, Engativá y más

El pasado 10 de agosto de 2025, cerca de 45 mil estudiantes de todo el país de calendario A presentaron las pruebas saber 11 cuya evaluación es realizada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES con el objetivo de mirar la calidad de la educación que se imparte en los colegios públicos y privados de Colombia. Pues bien, dichas pruebas revelan el rendimiento académico tanto de los alumnos como el de las instituciones donde se recibe la educación y dan a conocer cuáles son los mejores colegios públicos de Bogotá.

Los resultados de las pruebas saber 11 2025, fueron dados a conocer el pasado 17 de octubre. El ICFES evalúo a los estudiantes en 5 áreas fundamentales que fueron: ciencias sociales, inglés ciencias naturales lectura crítica y matemáticas. Donde varios colegios distritales y privados, se destacaron por sus altos niveles académicos.

De acuerdo con el ranking y el análisis realizado por Milton Ochoa, experto en evaluación, las 390 instituciones educativas públicas que existen en Bogotá, todas participaron de las pruebas al igual que los colegios privados de calendario A que hay en la ciudad que son la mayoría. En Bogotá hay más de 1.400 colegios privados de calendario A.

Los cinco mejores colegios públicos de Bogotá

los colegios distritales que se destacaron por el rendimiento académico de sus estudiantes en las pruebas saber 11 de 2025 son los siguientes:

En el primer lugar está, La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, on un puntaje promedio de 346 puntos con lo cual se ubicó en el puesto número 18 dentro del listado de todos los colegios de calendario A. Este colegio está ubicado en la calle 13 # 16 – 74 en la Localidad de los Mártires, tiene 120 años de historia manejado por los padres Lasallistas y siempre se ha destacado en este tipo de pruebas ocupando los primeros lugares. Fue fundado en 1904.

Le siguen en el ranking el Colegio La Felicidad, con un puntaje de 313. El ésta Institución Educativa Distrital, fue construida en 2017 durante la Administración del exalcalde Enrique Peñalosa, está ubicada en la urbanización La Felicidad en la Localidad de Fontibón, fue reconocida por el BID como una de las construcciones escolares más innovadoras de América Latina. Su proyecto educativo está basado en el bilingüismo y el pensamiento crítico. Es además bilingüe, una iniciativa pedagógica merecedora de muchos premios.

Colegio La Felicidad.

El colegio San José Norte con 308 puntos, esta institución fue fundada en 1957 con tan sólo 4 cursos con niños de primaria y en 1995 fue ampliado por la secretaría de educación para recibir jóvenes de bachillerato, la primera promoción se graduó en el año 2.000 y ofrece a sus estudiantes un programa de bachiller internacional y tiene dos sedes la principal está en la carrera 84A # 75A – 08 en la Localidad de Engativá.

Colegio de Las Mercedes con 301 punto, está en la Localidad de Engativá en el barrio el Muelle en la carrera 105D # 66A – 15 este es un colegio que está administrado por Colsubsidio o lo que antes se llamaba colegios en concesión

Finalmente está el colegio Jaime Hernando Garzón con 300 puntos, ésta institución educativa distrital está ubicada en la Localidad de Kennedy en el barrio Britalia en la carrera 85A # 49 – 45 sur este colegio siempre ha estado entre las 10 mejores instituciones educativas públicas de Bogotá.

