¿Cuál es la empresa británica que contrató el CNE para revisar las cuentas de la campaña de Petro?

.Publicidad.

En marzo del 2023, cuando empezó la investigación sobre las cuentas de la campaña Petro Presidente en cabeza de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, estaba contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la firma de contadores Montes & Asociados, representante para Colombia de la multinacional británica Nexia International, para auditar las cuentas de las campañas.

Se trata de una prestigiosa red de contabilidad y consultoría con sede en Londres que tiene como CEO a nivel global al exmilitar Tim Wilson y que tiene entre sus servicios la evaluación de estados financieros, así como revisiones de inventarios, cartera, procedimientos contables y demás. Además, opera en Colombia representada por la firma Montes & Asociados, que fue fundada hace tres décadas por el contador público José Roberto Montes Marín, quien aún la dirige. Los hallazgos contables no han sido hechos públicos y la auditoria ha sido un herramienta de investigación en la CNE.

..Publicidad..

En la alocución presidencial, Petro mencionó la existencia de está firma auditora y, según su versión, Nexia Montes & Asociados habría validado los gastos de su campaña. Esta mención formó parte de su intervención flash como respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de respaldar la investigación de la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz en la que le formulan cargos a su campaña.

...Publicidad...

Vea también: Dos magistrados movieron la balanza a favor de la ponencia que formuló cargos a la campaña de Petro

....Publicidad....

El Presidente aseguró también que las donaciones provenientes de Fecode y de la USO, cada una por cerca de $500 millones, no fueron a su campaña, sino a la Colombia Humana y que la plata que se destinó al pago de los testigos electorales no podía sumarse con los gastos de la campaña por haber sido el último día, en el que ya no estaba permitido el proselitismo político.

Insiste con el golpe blando

Petro también retomó la idea de golpe de estado e incluso se atrevió a afirmar que se trata de la mayor afrenta que ha sufrido la democracia en la historia de Colombia. De igual manera, reiteró la posición que ya había expresado su apoderado, Héctor Carvajal, sobre que el CNE, organismo “capturado por la oposición”, no es competente a la hora de investigar a un Presidente. Algo sobre lo que ya se había pronunciado el Consejo de Estado, alto tribunal que determinó que sí que pueden hacer las respectivas investigaciones administrativas, pero no lo pueden sancionar, algo que solo le compete a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.