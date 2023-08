¿Cuál es el valor de la filosofía hoy?

Por: Diego Mario Zuluaga Osorio |

agosto 09, 2023

Cada tercer jueves del mes de noviembre se celebra el día mundial de la filosofía, proclamado como tal por la UNESCO desde el 2002, con el único fin ejercer una influencia benéfica en los programas de estudios de los países del mundo. (“alentar un ejercicio reflexivo y crítico del pensamiento y la razón”)

Sin embargo, se presenta la paradoja que mientras la UNESCO promueve la reactivación de la filosofía como materia para impulsar el saber, muchas naciones no le están dando la importancia que la misma se merece, pues se necesita es mano laboral y no mano que piense, mano de obra barata y no calificada y lo más importante borregos y no seres críticos y analistas.

Y en efecto a ello se refiere Martha Nussbaum en su libro Sin Fines de Lucro, una crítica a los sistemas educativos, al impulso económico por encima de la educación, afectando con ello los principios de formación del ciudadano y razón tenía Kant cuando aseveró que “no se aprende filosofía, sino a filosofar”, y que para ello hay que alimentar no solo el alma y el cuerpo sino ejercitar la mente para identificar los problemas que a diario se enfrenta el ser humano.

En consecuencia, la filosofía se presenta hoy como la gran desconocida e ignorada, si esta era considerada la ciencia del saber muchos siglos atrás, hoy se convirtió en costura dentro del pensum de las instituciones educativas de nivel secundaria y universitario, o sino miremos la crisis que se presenta en esta clase de instituciones, cosa que no solamente ocurre en Colombia, basta mirar el sistema educativo español y qué decir del venezolano y argentino, una crisis en el conocimiento y el saber, reflejado no sólo en la actitud del hombre sino en la dinámica de las sociedades actuales, y cómo estará de grave la situación que en España se creó un grupo llamado “ Red de Filosofía Española” , con el único fin de rescatar la cátedra de filosofía, de incentivar su enseñanza, pero en Colombia sucede todo lo contrario. Existe el Documento No. 14 del Ministerio de Educación Nacional denominado: “Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía en la Educación Media”, expedido precisamente para hacer de la filosofía un elemento importante en la formación de los estudiantes, de una gran cantidad de horas a la semana (9 horas) del área de humanidades, actualmente en los grados 9 y 10 se dictan dos y deben ser repartidas entre ética, valores, convivencia etc.

Cómo querer que la sociedad cambie, cómo pretender que los ciudadanos piensen de manera distinta si los estamos castrando intelectualmente, precisamente de esa materia que permite aumentar su saber, su forma de pensar, de razonar etc. No queda otra explicación y es que por ello nos enfrentamos los del NO y el SI, los hinchas al terminar los partidos, el rico y el pobre, el Estado y los estudiantes, no hemos aprendido a vivir y así seguiremos por mucho tiempo.

Sin embargo, la humanidad cuenta con un océano de memoria acumulada; al alcance de los dedos y de los ojos, hay en los últimos tiempos un depósito universal de conocimiento, en donde casi cualquier dato es accesible; pero ello lleva a volver voluble el pensamiento filosófico, esa manera de construir y deconstruir el conocimiento, del averiguar las virtudes y valores que tiene el ser humano; de los porqué de la intransigencia del hombre, de la disfunción en el comportamiento del ser humano pero lo más terrible la falta de comprensión del individuo entre lo que hace, lo que dice y lo que piensa.

Queda en la conciencia de los sistemas educativos y políticos, la existencia de esa duda en cuanto a la sabiduría, la fragilidad del conocimiento, la información sobresaturada que no deja actuar y pensar con claridad; los valores y el orden en los criterios están llenando los depósitos de memoria desperdiciada pero no con los que deberían ser, sino con aquello que afecta al hombre y a la sociedad; basta ver las triquiñuelas políticas, las negaciones de paternidad, la venganza de los hijos no queridos pero también películas insulsas que ganan los tiempos para ver otras que si merecen una crítica y una reflexión frente al poderío de la tecnología y la ciencia.

Y es que esa disciplina milenaria que lleva a cuestas la responsabilidad de cuestionar, reflexionar y responder que nacen de las relaciones del ser humano, necesariamente hace cambiar la manera del cómo interpretamos, del uso de la hermenéutica y la razón con su lógica parafraseando a Aristóteles, nos determina a preguntarnos ¿cuál es el valor de la filosofía hoy, en un mundo tecnológico y digital?, la situación se vuelve peligrosa cuando tenemos la libertad de desarrollar el pensamiento crítico, el liderazgo y la empatía desde la toma de decisiones, siendo esta una de las habilidades aplicadas por la filosofía y en consecuencia se vuelve indispensable en este mundo digital.

Queda en el ambiente la pregunta de ¿cómo forjar un mundo verdaderamente humano cuando lo único que se tiene por delante son personas sin ética, sin valores ni virtudes?, enfrentamos un comercio al estilo culebrero, mucha chachara, pero nada de mediación desde lo social, por la influencia de la revolución digital y tecnológica que han permeado la cognición del ser humano, pero lo más preocupante dejamos a un lado la libertad de pensar, del sentido de lo humanístico dejándonos en contemplación permanente y una falta de responder a las preguntas y en donde se “requiere una atención para que desde la reflexión filosófica se haga un análisis racional” (Liliana Irizar, investigadora de la Universidad Sergio Arboleda) para poder responder así el llamado del ser humano.

Termino diciendo que VIVA LA FILOSOFIA, QUE VIVAN LOS FILOSOFOS, pero también que “La conclusión necesaria de esta reflexión es que los seres humanos aprendemos, y porque aprendemos somos peligrosos”. (Macias, 2016)