- Dónde queda la 'tierra sin igual', un pueblito cerca a Bogotá para salir de la rutina y disfrutar de la naturaleza

A dos horas de Bogotá está un municipio con clima cálido, buena gastronomía y paisajes que lo convierten en un plan perfecto para escapar de la ciudad

Quien hoy se mueve por toda Bogotá ha tenido que enfrentarse a las largas jornadas de tráfico y a los interminables viajes que se viven a diario por cuenta de las múltiples construcciones y obras que se adelantan en la capital. El caos vial se ha vuelto parte de la rutina de miles de ciudadanos. Sin embargo, para quienes buscan una pausa y un respiro, existe una solución práctica y muy cercana para descansar y escapar, al menos por un momento, del ritmo acelerado de la ciudad. Muy cerca de Bogotá se puede encontrar un destino que muchos conocen como la “tierra sin igual”. Un pueblito donde la calma parece ser parte del día a día y donde el paisaje invita a bajar el ritmo. Lo mejor es que no queda realmente lejos, por lo que el viaje resulta relativamente corto y poco desgastante.

Le contamos de qué lugar se trata y cómo puede llegar hasta él para disfrutar de un descanso que revitaliza la mente y el cuerpo.

La ruta para llegar a este tranquilo pueblito desde Bogotá, una tierra sin igual

Para llegar a este tranquilo pueblito de Cundinamarca basta con recorrer cerca de 62 kilómetros desde Bogotá. En condiciones normales, el trayecto puede tardar alrededor de dos horas, teniendo en cuenta el tráfico que suele presentarse al salir de la capital por la vía al Llano. El destino es Caquezá, un municipio que muchos viajeros conocen de paso cuando se dirigen hacia Villavicencio, pero que pocos se detienen realmente a explorar.

Picada de Cáqueza y sus Ricuras

Uno de los detalles más llamativos de este lugar es su oferta gastronómica, que ha terminado convirtiéndose en una de sus principales cartas de presentación. Allí es casi obligatorio probar la famosa rellena, un embutido tradicional muy popular en la región y que muchos conductores ya identifican al recorrer esta carretera. Este plato suele servirse acompañado de una abundante picada, además del tradicional pan de sagú, otro de los sabores típicos que se han ganado el cariño de quienes visitan el municipio.

|Le puede interesar El joven empresario que en solo 10 años armó un imperio de 45 restaurantes con su grupo Seratta

Pero el encanto de Caquezá va mucho más allá de su comida. El municipio también cuenta con atractivos históricos y arquitectónicos que llaman la atención de quienes se animan a caminar por sus calles. Uno de los más representativos es la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, un templo con una larga historia que comenzó a construirse en 1763. Un fuerte terremoto obligó a reconstruir gran parte de la estructura, y su edificación finalizó décadas después, en 1936. Hoy es uno de los símbolos más importantes del pueblo y un punto obligado para los visitantes.

A la gastronomía y a su patrimonio arquitectónico se suma un detalle que muchos destacan: la tranquilidad que se respira en este lugar. Sus paisajes son una verdadera muestra de la riqueza natural que caracteriza a Colombia y que tanto admiran quienes llegan desde otras regiones o desde el exterior. Montañas verdes, caminos rurales y miradores naturales hacen de este municipio un escenario perfecto para desconectarse del ruido de la ciudad.

De hecho, algunos portales y relatos locales aseguran que estos paisajes sirvieron durante años como inspiración para el reconocido poeta colombiano Eduardo Carranza. Incluso se dice que parte de su obra Hasta el sol de los venados y otros textos fueron escritos mientras disfrutaba de la tranquilidad de esta zona. Un detalle que refleja el encanto natural que rodea a este pueblito cercano a Bogotá.

A todo esto se suma su clima cálido, bastante diferente al de la capital, que resulta perfecto para descansar durante un fin de semana. En los alrededores también es posible encontrar fincas y hospedajes rurales, ideales para quienes buscan una experiencia más cercana a la naturaleza. Además, varios senderos ecológicos permiten recorrer los paisajes de la región y disfrutar del aire puro.

Cáqueza

Todo esto explica por qué Caquezá es conocido como una “tierra sin igual”. Un destino cercano, lleno de historia, gastronomía y naturaleza que se convierte en una excelente opción para escapar del caos bogotano y descubrir uno de los rincones tranquilos que guarda Cundinamarca.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..