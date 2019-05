Contraloría no se opone al fracking si se hace con responsabilidad

“La Contraloría General de la República no está en contra del fracking. Está en contra de no estar listos para un fracking responsable, no tener las condiciones para generar un fracking que se adelante con cuidado de nuestro medio ambiente”, dijo.

El contralor general también destacó que era necesario un plan piloto para adquirir conocimiento científico y proteger los recursos acuíferos. “Los proyectos piloto de investigación pueden contribuir a generar información, conocimiento científico, líneas base, que es una de las grandes deficiencias del país. Hoy no tenemos un mapa claro del subsuelo colombiano en materia hídrica y eso es lo que debemos cuidar”.

María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, fue partícipe del evento en donde apoyó la sugerencia de los planes pilotos para asegurar un mejor camino para el país.

“El país ha visto que estamos a portas de perder la autosuficiencia energética y combinar el conocimiento con ese riesgo de autosuficiencia, es fundamental para que tomemos la vía correcta”, destacó.

Los planes pilotos pueden prever situaciones que pueden dañar el medio ambiente y en especial el agua, en zonas como el caribe colombiano, el 60% de los recursos acuíferos constituyen la principal fuente de abastecimiento de la población.

