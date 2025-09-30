Los Calleja dueños del Éxito se quedaron también con los Centros comerciales Viva que quieren hacer crecer

La persona detrás del crecimiento de centros comerciales del Éxito es el ingeniero, Juan Lucas Vega. El empleado debe materializar la orden de Carlos Calleja de apostar por proyectos multiusos. La idea es tener centros comerciales con una amplia oferta de servicios, para dar una idea, no se busca solo tener un complejo comercial típico, se quiere tener oficias, lugares de entretenimiento o hoteles como ocurre en el centro comercial Viva Envigado. Los Calleja no quieren quedarse atrás.

Vega, el vicepresidente inmobiliario del Éxito, tiene a su disposición 17 centros comerciales, que hacen del Éxito el mayor actor en el sector. En las diferentes plazas, según el ingeniero, se destina cerca del 30% del área arrendable a cines, eventos culturales etc. La situación apenas comienza por lo menos durante los próximos cinco años se quieren consolidar proyectos con el enfoque de ampliar la oferta de experiencia para los clientes.

Para los salvadoreños, que tienen su principal oficina en Bogotá, si se escoge bien el lugar, se invierte de manera adecuada, pueden gastar hasta 100 millones de dólares, el dinero no tarda en llegar. Un ejemplo claro es el centro comercial Viva Suba, que tiene en potencia un mercado de 1.348.372 personas; no obstante, el auge del comercio web.

En palabras de Vega para ganarle al comercio por internet es necesario ofrecer a los clientes buenos asesores, facilidad a la ora de orientar y productos de calidad. En resumen, garantizar una mejor experiencia en comparación a las compras electrónicas. Por ahora, las ventas de los viva Malls parecen darle la razón al Éxito al mostrar un crecimiento del 20%; no obstante, toca esperar unos años para determinar si la iniciativa es sustentable.

