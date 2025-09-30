Petro logró su propósito con la torre central del San Juan de Dios: no se demolerá pero la millonaria demanda sigue viva

El Presidente y el alcalde lograron un acercamiento sobre tema y un fallo judicial vinculó a la nación a la obra porque la orden de la juez es ponerlo a funcionar

El escenario de pugna entre la Alcaldía y la nación por la suerte de la antigua construcción del Hospital San Juan de Dios cambió con el fallo emitido por el Juzgado 12 administrativo de Bogotá el 11 de septiembre de 2025, el cual pidió a las autoridades encargadas del centro hospitalario, como son la Nación, el Distrito y Gobernación de Cundinamarca ponerse de acuerdo para asegurar su apertura. Le ordenó al Distrito, autorizar el ingreso del Gobierno Nacional a las instalaciones del San Juan de Dios y permitir al Ministerio de Salud, hacer los estudios y diseños para llevar a cabo las obras de reforzamiento de la torre central del complejo hospitalario.

Como consecuencia de este fallo, la Agencia Inmobiliaria Nacional, inició los estudios necesarios para la apertura de la licitación de las obras de reforzamiento estructural para la reapertura del edificio o torre central del Hospital San Juan de Dios en 2026. Según la Agencia Inmobiliaria, los estudios estarían listos a finales de este año. Lo cual indica que, con esta determinación del Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, queda descartada la demolición de la torre central como lo pedía el presidente.

Después de la reunión con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, el Alcalde Galán dijo que revisaran el caso de la torre central para encontrar una fórmula que respete la Ley y les permita avanzar en la recuperación de las 24 edificaciones que conforman el complejo hospitalario del San Juan de Dios. En tal sentido el mandatario capitalino espera que el Gobierno Nacional apruebe la solicitud de la Alcaldía de Bogotá para que el Hospital tenga un enfoque dirigido a la atención del adulto mayor, teniendo en cuenta que la población bogotana está envejeciendo rápidamente.

Pese a las diferencias que han existido entre los dos mandatarios para la recuperación del complejo hospitalario, el encuentro entre Galán y Petro para encontrar una solución, fue bastante cordial y pudieron avanzar en un diálogo constructivo, en busca de alternativas para recuperar el emblemático San Juan de Dios, sin que se comprometa el patrimonio de Bogotá, ni los intereses de la Nación aseguró Galán.

Y aunque todavía no han encontrado la fórmula mágica, que permita intervenir el complejo del San Juan de Dios, de forma conjunta están evaluando opciones para cumplir la misión de recuperarlo para ponerlo al servicio de los colombianos. Galán aseguró que en estos momentos no hay nada concreto sobre el tema, pero seguirán estudiando alternativas.

En el fallo, el Juzgado advierte que, si no se cumple la sentencia, se iniciará un incidente de desacato contra el Distrito a través de la Secretaría de Salud y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, por posible obstrucción al proceso.

Actualmente, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Empresa de Renovación Urbana Renobo, adelanta la recuperación de 2 de los 24 edificios que integran el complejo hospitalario San Juan de Dios. El edificio Santiago Samper y Enfermedades Tropicales.

El tema más grave de todos, es la demanda de la empresa española (Copasa), Sociedad Anónima de Obras y Servicios con sede en Galicia, a quien había sido adjudicado el contrato para la demolición de la torre central del San Juan de Dios, un contrato por valor de $466 mil millones, el cual fue estructurado en la Administración del exalcalde Enrique Peñalosa y asignado en el Gobierno de la exalcaldesa Claudia López, cuyos trabajos se suspendieron por la declaratoria de bien cultural en el gobierno de Petro y sigue viva en los tribunales internacionales.

El presidente Gustavo Petro, ha querido revertir esa determinación a través del Decreto 1959, busca adquirir el complejo hospitalario, aprovechando las facultades extraordinarias que le otorga el Plan Nacional de Desarrollo para conservar la edificación, pero esta iniciativa llevó a que, la empresa española solicitará un Tribunal de Arbitramento Internacional, para que le paguen daños y perjuicios por la suma de $90 mil millones.

