Conectados a todo y más solos que nunca: cómo las redes sociales lograron aislarnos

Cada vez estamos más separados de la realidad, la familia y los amigos, hoy somos seres digitales esclavos de las pantallas.

Para comenzar debemos analizar que muchos de los que leerán este artículo, de seguro en algún momento de su infancia, lograron jugar o compartir con sus amigos, un partido de fútbol, jugar al trompo o quizás jugar un juego de mesa y en el caso de las mujeres jugar con muñecas o saltar la cuerda, sin embargo, nuestros niños hoy no están viviendo esos pequeños momentos en su infancia, más bien, observamos como ellos se convierten en nómadas digitales desde que nacen. Para ilustrar esto, cuando los niños se encuentran aburridos o lloran, lo primero que hacen los padres es buscarle su teléfono o algo que los pueda entretener: un videojuego, una película, una serie, etc.

Todo esto se ve reflejado hasta en los cambios que han tenido los regalos de cumpleaños, los niños ahora no quieren como obsequio un juguete, una bicicleta o unos patines, lo primero que piden nuestros niños es un teléfono celular o una tablet, sin embargo, no solo en ellos se ven estos cambios, sino que en toda la sociedad en general.

Para entender lo anterior podemos ver que cuando tomamos el transporte público observamos a las personas con los dispositivos móviles pegados a sus frentes, parece que el mundo se les estuviera acabando si no revisan su teléfono cada 5 segundos, los teléfonos celulares nos están permitiendo conseguir todo desde la comida, las amistades, las noticias, las series, hasta las mismas relaciones de pareja y sexuales.

El filósofo y lingüista Noam Chomsky, aseguró en una entrevista realizada por el portal de Noticias BBC mundo y publicada en una nota lo siguiente: Se está yendo hacia atrás y se está separando a la gente, construyendo así relaciones superficiales. (https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130702_chomsky_internet_digital_criticas_pmt)

Cuando Chomsky habla de superficialidades, un filósofo surcoreano también le hace una crítica a las redes sociales y a ese afán de tener amigos superficiales en redes, amistades que puedan reaccionar a tus publicaciones y decirte lo maravilloso que eres ayudándote a incrementar tu ego.

En su libro titulado la sociedad del cansancio el filósofo Byung Chul Han dice lo siguiente: "Los «amigos» que se agregan en las redes sociales cumplen sobre todo la función de incrementar el sentimiento narcisista de sí mismo, constituyendo una muchedumbre que aplaude y que presta atención a un ego que se expone como si fuera una mercancía" .

Los académicos ven con preocupación el uso excesivo de los dispositivos celulares. Para ejemplificar, una nota publicada por el diario La República dice que Colombia ocupa el cuarto puesto de países del mundo donde más horas la gente pasa en las redes sociales entre 3 horas y 46 minutos, este estudio fue realizado en el año 2022 y publicado por DataReportal con base en los datos obtenidos por Global Web Índex. (https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-es-uno-de-los-paises-en-los-que-mas-tiempo-se-gasta-en-las-redes-sociales-3363907)

Todos estos factores afectan a la sociedad, sin duda las nuevas generaciones les cuesta más trabajo tener una conversación o hacer amigos porque sus temas de conversaciones en redes son enviar un emoticón o responder una simple palabra creando ellos un sentir de individualidad, soledad y depresión.

En lo que tiene que ver con la salud mental, las redes sociales están afectando a las personas. Según estudio Social media and young people’s mental health and wellbeing de Royal Society for Public Health vemos algunos de los riesgos como lo es la depresión, la ansiedad y hasta la bajo autoestima. (https://www.rsph.org.uk/static/uploaded/d125b27c-0b62-41c5-a2c0155a8887cd01.pdf )

Para finalizar es necesario comenzar a hacer un buen uso de los teléfonos celulares y sobre todo tener mucho cuidado con nuestros niños que cada vez son más dependientes de estos dispositivos electrónicos, debemos dejar de pasar tanto tiempo en redes sociales y dedicar ese tiempo a leer un libro, un artículo o hacer ejercicio, además, también pasar más tiempo con a la familia, los amigos y no permitir que este objeto nos domine y tengan control total sobre nuestras vidas.