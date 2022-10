Por qué no iré este año a Guns N' Roses, 30 años después de que los vi

El 29 de noviembre de 1992 es una de las fechas más memorables de mi vida. Ese día asistí los vi en concierto. Esta vez preferí no ir. Y estas son mis razones

octubre 11, 2022

El 29 de noviembre de 1992 es una de las fechas más memorables de mi vida. Ese día asistí al concierto de Guns N' Roses. Para ese entonces, la banda de moda y una de mis favoritas.

Fue un día de caos, música y locura. Llegué a las 10 a. m. a hacer la fila de ingreso. Larga espera, hasta que, hacia la 1 p.m., entré al estadio. La boleta que había comprado era de oriental general.

Nos ubicamos con mis amigos y empezaron a llegar grupos de paisas y todos ellos estaban volando de la llevada de droga que consumían. Recuerdo, en especial, a un par que estaban a mi lado y toda la tarde los vi probar de cuánto alucinógeno había, lo mejor es que cuando empezó el concierto estaban totalmente inconscientes.

Entre la 1 y las 9 p.m., hora aproximada que inició el concierto, hizo intenso sol y luego llovió, de nuevo sol y, finalmente, cayó la noche. Durante todo ese tiempo, en unas pantallas gigantes proyectaron casi todos los capítulos del correcaminos y el coyote, con ellos, nos tenían como hipnotizados sabiendo siempre el resultado, sin embargo, le hacíamos fuerza al coyote, como niños inocentes que lo veían por primera vez.

Pero luego, la desesperación comenzó a cundir, gritos, abucheos y nada pasaba, esperar y esperar.

Por fin, salieron los Guners y arrancaron con Welcome to The Jungle, el estadio estalló de felicidad. Llegaban rumores de que algo raro estaba pasando afuera, pero a los que estábamos adentro lo único que nos importaba era escuchar a esa sensacional banda de rock. Fue cerca de una hora de locura y frenesí al ritmo de Axel, Slash, Duff, Izzy y Matt. Era el cénit de los conciertos en Colombia.

Y, luego, pasó lo inolvidable, empezó a llover mientras Axel Rose estaba sentado en su piano tocando November Rain, era un sueño hecho realidad y cuando empezaron las notas fuertes de la canción, era alucinante ver correr a Slash por esas rampas del escenario humedecidas por la lluvia, con todo riesgo de caer, pero él como si nada continuaba punteando su guitarra con pasión.

No recuerdo si alcanzaron a interpretar otra canción, lo cierto es que se fueron del escenario, todos esperábamos que volvieran a salir, pero se vieron partir las camionetas que los habían traído. Y empezó la inconformidad entre los asistentes, se gritaba, se chiflaba, hasta que no hubo más que resignarse y salir del estadio.

Cuando lo abandoné, era increíble el panorama, en la 30 restos de piedras, un poste caído, pruebas de la batalla campal que había acaecido.

Caminamos por la 30 hacia la entrada de la Nacional y eso nos salvó de quedar en medio de los saqueos y enfrentamientos con la policía que hubo en Galerías.

Era algo bellamente apocalíptico, todo era libertad, locura, sabotaje y caos. ¡Lo máximo! Y luego, la realidad, la normalidad, el aburrido día a día.

Ese es mi sucinto recuerdo de aquel día. Espero que los que vayan este 11 y 12 de octubre disfruten tanto o más que lo que yo viví ya hace casi treinta años. Por mi parte, preferí no ir, creo que es mejor guardar en mi mente lo vivido muy joven a sentir nostalgia de aquellos años cuando los Guners tocaban con toda fuerza Sweet Child'O Mine y me impelían a salir a comerme el mundo, ¡a triunfar en la vida!

