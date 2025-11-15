De la olla de aluminio a freidora de aire: Imusa, la marca paisa que en manos francesas no para de crecer

En Rionegro fabrica al año 14 millones de ollas, en Cajicá, 6 millones de electrodomésticos, y ahora artesanos de Carmen de Viboral pintan las tapas en cerámica

Hasta hace casi quince años Imusa era la marca de utensilios de cocina colombiana por excelencia. Un ícono de la industria nacional resultado de 80 años de presencia en el mercado. Fundada en la década de 1930 por los empresarios paisas, Samuel Correa, Gabriel Echavarría Misas, Leónidas Moreno, Guillermo Correa y Joseph Whitman, quienes vieron la oportunidad de producir ollas de aluminio. Hasta ese momento, éstas eran aunque muy apetecidas, un artículo importado y costoso; había revolucionado la cocina, su ligereza, durabilidad y excelente conducción térmica lo convertían en un fácil reemplazo de las tradicionales ollas de barro.

En agosto de 1934, con la ayuda de 18 obreros y un capital de 25.000 pesos montaron la planta en Copacabana, con ocho maquinas que importaron de Estados Unidos, y un año después bajo la guía experta del técnico alemán Francisco Gigler produjeron la primera olla marca Imusa, acrónimo de Industrias Metalúrgicas Unidas S.A.

Durante Segunda Guerra Mundial, el aluminio empezó a escasear por lo que la empresa analizó posibilidades y se decidieron por la fabricación de artículos de plástico: ganchos de ropa, recipientes para guardar alimentos o para organizar la cocina y hasta peines. Así se creó una línea de vasos y platos que los haría líderes en el mercado.

Planta de Imusa en Copacabana, Antioquia, en 1936, allí se fabricó la primera olla de aluminio en Colombia

La empresa siguió innovando en diseño transformando sus productos en sinónimos de elegancia y comodidad. Pero la joya de la corona fue la olla a presión, un artefacto que se convirtió en el corazón palpitante de muchas cocinas colombianas, indispensable en varias de las recetas tradicionales, pero que ante la modernidad requerían poder realizarse con menos tiempo de cocción.

Con el cambio del siglo los directivos resolvieron separar el negocio industrial de las otras inversiones de portafolio en otras empresas, sin dejar de consolidar su presencia en con presencia en Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Perú y Chile.

Aterrizan en Antioquia los del Grupo SEB

En 2011, el Grupo francés SEB se interesó en la compañía paisa y la adquirió. Con su inyección de capital tecnología llegaron los calderos fundidos, ollas a presión, cacerolas para huevos, ollas y sartenes antiadherentes, y la primera freidora de aire fabricada en país. Y no ha parado de innovar como este año que introdujo las tapas de cerámica para las ollas elaboradas por artesanos del Carmen del Viboral en Antioquia, sacó una edición limitada de calderos con tapa.

El caldero de Imusa con tapa artesal de diseño único es una mezcla de tecnología con la artesanía del Carmen de Viboral

Groupe SEB fue fundado en 1857 en un taller de hojalatería en Selongey (Borgoña, Francia) por Antonie Lescure, y evolucionó hasta convertirse en un líder mundial en pequeños electrodomésticos. La familia Lescure sigue siendo la principal controladora del grupo al poseer la mayoría de los derechos a votos a través de diversas compañías, y ocupan seis de los 14 puestos en la junta directiva. En 2024, reportó ventas consolidadas por 8,266 millones de euros.

Se convirtió en Groupe SEB en 1973 tras adquirir marcas como Tefal y Calor. Se expandió internacionalmente mediante la adquisición de empresas en diversos países. En Colombia, implementó una estrategia de fortalecimiento de marcas nacionales posicionando a Imusa como líder en productos de hogar, y a Samurai, como líder en el mercado de ventilación con un 80 % de participación. Además, el grupo ofrece sus marcas internacionales, Tefal enfocada en sartenes y ollas y reconocida por sus productos antiadherentes, y Krups, la marca alemana de cafeteras.

En la actualidad la empresa tiene dos fábricas en el país, una en Cajicá, Cundinamarca y otra en Rionegro (Antioquia), desde donde exporta a todo el continente el 45 % de su producción, pero la historia de Imusa inició en la fábrica de Copacabana, al norte del área metropolitana de Medellín.

Consolidación industrial bajo Groupe SEB

Una de las primeras decisiones del Grupo SEB en Colombia fue la inversión de USD 11,3 millones para unificar la producción de aluminio y plástico en su sede de Rionegro. El crecimiento de la población en Copacabana y del municipio en sí mismo hicieron que la planta original quedara en el centro de municipio, se volvió un inconveniente seguir allí.

La capacidad de la planta de Rionegro fue posteriormente duplicada con el objetivo de producir más cantidades de sartenería. Esta es la principal planta de producción de la compañía, allí se fabrican más de 14 millones de productos al año entre sartenes, ollas a presión y calderos de aluminio fundido, incluyendo la primera freidora de aire hecha completamente en Colombia. Cuenta además con un centro de distribución de las marcas Samurai, T-Fal, Umco, Krups, Rowerta y Moulinex, que hacen parte de las más de 31 que posee el Grupo SEB entre las destinadas al gran público, marcas premium y marcas profesionales.

La planta de Cajicá se encarga de la fabricación de electrodomésticos, y produce cerca de 6 millones de productos al año, desde allí se exportan freidoras de aire a México, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Ecuador.

Además de venta a través de las grandes superficies, Imusa realiza venta directa a través de 30 tiendas en las principales ciudades del país y comercializa a través de su página web.

La empresa se encuentra realizando una inversión de más de $ 20.000 millones para actualizar su maquinaria, mejorar sus procesos de sostenibilidad y reducir las emisiones de CO2, con una consigna: seguir creciendo.

