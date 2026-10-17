- Con el programa Mi casa en Bogotá, la alcaldía de Galán ha logrado la venta de más de 38.000 viviendas en 2026

Mientras el mercado nacional de vivienda de interés social pierde compradores, Bogotá avanza en sentido contrario. La capital pasó de concentrar 20 de cada 100 viviendas VIS vendidas en el país en 2021 a 34 este año, según las cifras de la Secretaría del Hábitat. El crecimiento de las ventas en la ciudad contrasta con la caída registrada en el resto del territorio nacional.

A septiembre de 2026, Bogotá acumuló 38.853 viviendas de interés social vendidas en los últimos 12 meses, un aumento del 18 % frente al mismo periodo de 2025. Detrás de estas cifras están los programas distritales de acceso a vivienda y una actividad constructora en la que participan empresas como Marval y Amarilo, que tienen nuevos proyectos y metas de entrega para cerrar el año. También le puede interesar: Así se ve la calle 100 con carrera Séptima sin el puente vehicular que desmontó el IDU

Bogotá tiene una tercera parte de la VIS del país

De cada cien viviendas de interés social que se venden en Colombia, 34 se encuentran en la capital del país. Así lo afirmó la secretaria del Hábitat de Bogotá, Vanessa Velasco Bernal, al entregar las cifras más recientes sobre las ventas de viviendas de interés social (VIS) en la ciudad durante lo corrido de 2026.

De acuerdo con Velasco, mientras las ventas de viviendas VIS a nivel nacional han tenido una reducción considerable, el Distrito Capital muestra cifras alentadoras. A corte de septiembre, Bogotá alcanzó un récord histórico en la venta de este tipo de inmuebles: logró comercializar 38.853 unidades en 12 meses, con un crecimiento del 18 % frente al mismo periodo de 2025, cuando las ventas llegaron a 32.858 unidades.

Mientras esto ocurre en Bogotá, en el resto del territorio nacional el panorama para la comercialización de viviendas VIS es muy distinto. Las ventas de este tipo de inmuebles llegaron a 74.248 unidades en un año, lo que representa una caída del 12 % frente a las 84.736 comercializadas a septiembre de 2025. Esta última cifra contrasta con las ventas registradas en mayo de 2022, cuando se comercializaron 149.091 inmuebles. Dichos resultados muestran que Bogotá ha ganado terreno en el mercado de la construcción de viviendas de interés social y ha contribuido a amortiguar la caída de las ventas a nivel nacional. Entre enero y septiembre de 2026, la capital vendió 29.270 viviendas VIS, frente a las 26.534 del mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento del 10 %.

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Mientras la VIS crece en Bogotá, baja en el resto del país

En contraste, el mercado nacional pasó de comercializar 64.179 unidades de vivienda en los primeros nueve meses de 2025 a vender 53.445 en el mismo periodo de 2026. La reducción es de 17 %. Este repunte en la comercialización de viviendas de interés social se ha dado durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, a través del programa Mi Casa en Bogotá, de la Secretaría del Hábitat. También de otras iniciativas derivadas de esta estrategia.

Según la Secretaría del Hábitat del Distrito, en 2021, por cada 100 viviendas de interés social vendidas en el país, 20 estaban en Bogotá. Este año, la proporción aumentó a 34. Las cifras reflejan el peso de Bogotá en la comercialización de viviendas VIS y su aporte a la contención de la caída del mercado nacional. Al incluir las ventas de la capital, el descenso anual de las ventas de VIS en el país es del 4 %. Sin Bogotá, la caída llega al 12 %.

Actualmente, entre las constructoras con mayor presencia en Bogotá, tanto en proyectos de vivienda VIS como no VIS, se encuentran Marval, con 36 proyectos; Amarilo, con 32; Buen Vivir, con 29; Constructora Bolívar, con 20; Constructora Capital y Cusezar, con 15 cada una; Las Galias, con 14; Arquitectura y Concreto y Colpatria, con 10 cada una, y Compensar, con nueve proyectos de vivienda en la capital.

En lo corrido de 2026, Marval ha entregado cerca de 2.000 viviendas de interés social y espera cerrar el año con 3.500 unidades entregadas, entre VIS y no VIS. Por su parte, Amarilo ha escriturado este año 8.707 viviendas en todo el país, de las cuales más de 6.000 corresponden a viviendas de interés social. La compañía proyecta alcanzar al término de 2026 una meta de preventa de 11.000 viviendas en Colombia, con ingresos y ejecuciones presupuestales por $2,6 billones.

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