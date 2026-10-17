- La polémica orden del presidente que sacude al Museo Nacional: bajar 30 obras de los LGBTI y el Acuerdo de Paz

Se guardó un afiche de Carlos Pizarro, también una exposición sobre movimientos de género y también todo lo del Acuerdo de Paz. La directora no quiso hablar

Afuera, tras los muros del Museo Nacional, las calles parecen frías. Adentro, nada parece tener color. En tres de sus salas de exposición solo quedaron los huecos donde estaban los objetos patrimoniales que llegaron a retirar muy temprano.

Según se sabe, quien dirigió el desmonte las piezas fue el secretario general del Ministerio de Cultura, Julián Sterling, acompañado por la directora (e) del Museo, Constanza Toquica. Según una de nuestras fuentes, no hubo consultas técnicas ni acuerdo con los comités que están a cargo de las exposiciones.

La orden no solo fue retirar piezas, también desde el Ministerio de Cultura, dirigido por Paola Holguín, se prohibieron las declaraciones públicas, eso le dijeron a Las2Orillas directamente desde el Museo Nacional.

En ese orden de ideas, la respuesta que dio el MinCultura por lo sucedido fue que el Museo Nacional “no puede ser un espacio de apología al delito, en el que se haga promoción del social comunismo”.

Por eso se desmontaron obras como el afiche de la campaña presidencial de Carlos Pizarro. Pues, según Abelardo de la Espriella, este es un terrorista. Sin embargo, para Catalina Ruiz, quien fue curadora junto a María José Pizarro de la colección Pizarro, utilizar el término terrorista contra alguien que no está catalogado como tal, es una ligereza desde la que se quiere imponer un acto de censura.

En total se calcula que fueron 30 piezas las que se retiraron de las salas de exhibición del museo que resguarda la memoria y la identidad del país. Todas debieron quedar guardadas en las reservas de la colección del Museo.

Desde el sector cultural hay un rechazo generalizado a todo este procedimiento. Una fuente le contó a Las2Orillas que con esta decisión se desconoce un proceso de más de 20 años durante los que los equipos de curaduría del Museo Nacional de Colombia, junto a investigadores, docentes y comunidad han trabajado en la construcción de una narración de país en la que se incluyan todos sus actores.

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Sin embargo, hay otros puntos de vista como el de la curadora Catalina Ruiz, quien asegura que la historia del país no se cuenta únicamente desde el Museo Nacional, pues de una u otra forma, la cantidad de perspectivas siempre va a desbordar las capacidades del Museo.

Cabe señalar que las salas de las que se desmontaron las obras hacen alusión a la historia de los movimientos LGBTI, feministas, víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz. Frente al desmonte de las salas de los movimientos de género, la ministra de Cultura aseguró que se hizo con el fin de proteger a los niños y no exponerlos a material sensible.

Al momento de publicación de este artículo, desde Las2Orillas nos hemos comunicado con la directora (e), Constanza Toquica, quien se rehusó a responder nuestras preguntas al respecto de lo ocurrido. Por su parte, la ministra Holguín dice que están trabajando en una nueva curaduría para rescatar la cultura colombiana.

¿La directora del Museo Nacional debió oponerse a la decisión presidencial?

Mientras que algunas partes se preguntan si Constanza Toquica -quien ha dirigido por más de 20 años el Museo Santa Clara y el Museo Colonial- habría podido oponerse a la decisión presidencial, apoyándose en la comunidad museológica que le hubiera ofrecido su respaldo, otras voces sugieren que fue instrumentalizada para ejecutar decisiones ajenas.

Por su parte, Toquica no ha emitido ningún comunicado oficial de lo sucedido. Es periodista en la Universidad del Externado, pero se especializó en la historia e hizo una maestría en la Universidad Nacional de la que se graduó con honores. Tras su larga trayectoria dentro del sector cultural se ha ganado el respeto del gremio que aún espera que dé sus declaraciones sobre lo sucedido.

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