Cómo logró Galán recuperar el campo de golf del Parque La Florida para que se pueda jugar sin gastar mucha plata

Con una inversión de 1.400 millones por medio de una Alianza entre el IDRD, la Federación Colombiana de Golf e Inter Rapidísimo se logró la reapertura

Después de más de cuatro décadas en manos privadas y una disputa judicial que se prolongó durante años, el campo de golf del parque La Florida volvió a ser de los bogotanos. El escenario, ubicado en Engativá, reabrió sus puertas el pasado 8 de octubre, renovado y con una idea que cambia las reglas del juego: acercar un deporte que muchos sienten exclusivo a quienes quieran descubrirlo, sin necesidad de pertenecer a un club.

Con una inversión de $1.400 millones, el campo recuperó sus zonas de juego, instalaciones y espacios de práctica, en una alianza entre el IDRD, la Federación Colombiana de Golf e Inter Rapidísimo. Su recorrido de nueve hoyos busca recibir tanto a jugadores habituales como a principiantes, incluidos niños que quieran dar sus primeros golpes. Más que recuperar un escenario deportivo, Bogotá abre una puerta para que el golf deje de parecer un lujo distante y encuentre nuevos aficionados entre sus ciudadanos.

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Campo de Golf de la Florida: dos décadas de huecos jurídicos

Después de un largo proceso jurídico que duró más de 20 años en disputas judiciales, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), el pasado mes de mayo de 2026, logró la recuperación de la cancha de Golf del Parque la Florida en la Localidad de Engativá, que se encontraba en manos del Club Popular de Golf La Florida, que ejercía como operador privado.

La inversión es de $1.400 millones. De ese modo, se logró la reapertura del escenario deportivo, donde la firma de mensajería colombiana estará como patrocinadora y la Federación, como administradora. Para hacer realidad la reapertura se hizo necesario la intervención del césped con un tratamiento especializado, manejo de la humedad y recuperación de la superficie de juego. También se realizaron trabajos en las zonas de salidas, corredores de juegos, el lago y los 36 búnkeres, con mejoramiento de los drenajes.

Igualmente fue necesario la intervención de los baños, restaurantes, salón principal, casilleros, bicicleteros, áreas de atención al público, iluminación, senderos peatonales, rampas de acceso, parqueaderos, cerramientos y algunas adecuaciones a la red hídrica del campo deportivo. Es decir, se realizó una intervención integral para dejarlo listo al servicio de la ciudadanía.

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Más adecuaciones y reparaciones en el Campo de Golf La Florida

Asimismo, se hizo una adecuación de la plataforma de prácticas, que cuenta con una máquina expendedora de bolas, una zona de lavado y un punto de pago. Las mejoras realizadas por el IDRD y sus aliados permiten atender tanto a las personas que entrenan de forma regular como a quienes llegan por primera vez a practicar dicha disciplina deportiva.

Para Fabio Villamizar, presidente de la Federación Colombiana de Golf, es una gran alegría asumir la administración después de haber conseguido el permiso para su aprovechamiento económico por parte de la Alcaldía de Bogotá e integrar a Inter Rapidísimo al proyecto como patrocinador. De acuerdo con Villamizar, su propósito es que el golf continúe creciendo y que cada vez más bogotanos tengan la oportunidad de conocerlo y disfrutarlo

La llegada de la firma de mensajería respalda el trabajo conjunto del IDRD y la Federación Colombiana de Golf para mantener el campo en muy buenas condiciones. Mientras tanto, el Instituto mantendrá una veeduría permanente sobre el funcionamiento del escenario deportivo, con el fin de promover su uso, garantizar que permanezca al servicio de los bogotanos y cuidar el bien público.

Por su parte, Andrés Ramírez, gerente de Mercadeo de Inter Rapidísimo, aseguró que el golf es el cuarto deporte que más se practica en Colombia. Por su parte, el director del IDRD, Daniel García, dijo que La Florida conserva su vocación como puerta de entrada al golf. Su recorrido es de nueve hoyos, par 36. El lugar Permite jugar y entrar sin necesidad de membresía, lo que facilita el acceso y fomenta la práctica.

El alcalde Carlos Fernando Galán, en visita a las obras que se realizaron en el campo dijo que la recuperación para los ciudadanos es muy importante. Según el mandatario, es posible abrir espacios para que los niños crezcan accediendo a escenarios de este tipo sin ser socios de un club ni de un escenario de alto costo.

Quienes tenían el campo se negaron a regresarlo dos décadas

El proceso judicial duró más de 20 años e incluyó 10 años de demanda formal para lograr la restitución del bien público que había s­ido entregado en arriendo. El IDRD entregó en arriendo el campo de golf en 1994, mediante el contrato n.º 116 de ese año, suscrito con el Club Popular de Golf La Florida. El conflicto comenzó en 2004, cuando el IDRD quiso recuperar el bien por la terminación del contrato.

A partir de ese momento surgieron los problemas, que tuvieron un capítulo en el Concejo de Bogotá. Allí, el asunto fue objeto de debates. El 9 de septiembre de 2016, el IDRD radicó formalmente la demanda para la restitución del campo ante el Juzgado Tercero Administrativo de Facatativá. En 2018, se emitió una sentencia de primera instancia que ordenó la entrega del inmueble. Por su parte, el Club Popular de Golf La Florida interpuso una serie de recursos legales, entre ellos. tutelas. Además, apeló ante el Consejo de Estado con el fin de mantener el predio.

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