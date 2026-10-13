El megaedificio de 23 pisos y medio billón de pesos que la Alcaldía de Bogotá levanta cerca de Corferias

Campus 2600 se construye en Quinta Paredes para reunir empresas, investigadores y emprendimientos tecnológicos. La entrega está prevista para 2028

En el occidente de Bogotá, entre edificios, oficinas y calles que llevan el pulso de los negocios, empieza a tomar forma una apuesta por el conocimiento y las ideas. Se llama Campus 2600 y tendrá su sede en la zona de Corferias, en Quinta Paredes, donde el próximo capítulo de la ciudad también se construye alrededor de la ciencia y la tecnología.

La obra comenzó el pasado 6 de agosto, el día en que Bogotá cumplió 488 años, con una inversión que supera los $535.000 millones. El edificio tendrá 23 pisos y se proyecta como un punto de encuentro entre empresas, investigadores y emprendedores. La meta es que esté terminado en diciembre de 2028.

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23 pisos y 45 mil metros cuadrados para la innovación

Tiene una inversión que supera los $535.000 millones, por medio de una alianza público privada donde participan varias empresa y entidades del Distrito, en cabeza de la Cámara de Comercio, Alcaldía de Bogotá, el SENA, Compensar, Cafam y Corferias. El pasado 6 de agosto, cuando la ciudad cumplió 488 años de historia, arrancó la construcción de Campus 2600 en una zona de renovación urbana del barrio Quinta Paredes de la Localidad de Teusaquillo, en la zona franca de Corferias.

Es una edificación que se construye en 45 mil metros cuadrados, el megaproyecto está destinado para innovación, ciencia y tecnología. El objetivo fundamental seria convertirse en poco tiempo en el corazón de los negocios en Bogotá. Este megaproyecto fue planeado en la zona estratégica de renovación urbana de Bogotá denominada ZIBO (Zona de Innovación de Bogotá), que implementó la Alcaldía de Bogotá a través de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo), en un área de 247 hectáreas.

Allí, la Administración busca integrar empresas, viviendas, industrias, conocimiento, talento e industrias creativas. Campus 2600 tendrá como referentes o ejes principales los sectores de la salud, las tecnologías limpias, la agroindustria y los agroalimentos, con lo que se pretende impulsar el desarrollo de Bogotá y Cundinamarca, con miras a proyectarlo hacia Latinoamérica.

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La megaobra avanza a paso firme

Al mismo tiempo que se realiza la construcción avanza el fortalecimiento del modelo de operación y servicios, por medio del cual se busca que la iniciativa de Campus 2600 sea un proyecto de gran relevancia a nivel mundial, donde se puedan conectar el conocimiento, la infraestructura científica y los emprendimientos de base científica y tecnológica con potencial para ir más allá de Bogotá y la región.

Actualmente, con corte al 20 de septiembre de 2026, las obras alcanzan un avance de ejecución del 6,50% con respecto al 6,66% programado cuyo De acuerdo con lo manifestado por la vicepresidenta de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, Carolina Álvarez, las pantallas estructurales ya alcanzaron el 100%, los barretes el 95%, y la placa anden avanza en un 51%, mientras que los trabajos de fundición de los 24 pilotes ya están en 87% de avance.

El conjunto de todos estos trabajos permitirá consolidar la cimentación y la estructura sobre las que se construirá el nuevo edificio de 23 pisos y 45.000 metros cuadrados, cuya finalización está prevista para diciembre de 2028, cuando comenzará a prestar servicio a los bogotanos. Para hacerlo realidad la Cámara de Comercio aportó la suma de $254.000 millones; la Alcaldía de Bogotá, $85.000 millones; el SENA, $76.000 millones; Compensar y Cafam, $63.000 millones, y Corferias, $57.000 millones.

Adicionalmente, la alianza público-privada aportó otros $20.000 millones para financiar el modelo piloto de servicios y la aceleración de startups (empresas emergentes) de base científica y tecnológica, que viene funcionando en paralelo con la construcción del edificio. También puede leer: El Grupo Ethuss del fallecido empresario William Vélez construye el puente de acero en la Boyacá con 86A

¿Quiénes está a cargo de desarrollar el proyecto?

El Consorcio Cámara Bogotá 2025 es el encargado de la construcción de Campus 2600 y está integrado por las empresas Edificadora Edicolsa S. A. S. y PT Pura Burutama, sucursal Colombia. Edificadora Edicolsa S.A.S. es una empresa colombiana que se dedica a la construcción de obras civiles y edificaciones residenciales, pero también participa en obras de gran envergadura, mientras que la empresa PT Pura Burutama Sucursal Colombia, hace parte de un conglomerado empresarial de Indonesia denominado Pura Group y está registrada como una sociedad extranjera.

La Gerencia General de la obra está a cargo del Consorcio Ciencia e Innovación, conformado por las empresas GyG Development Group Internacional S.A.S, y Consultorias y Asesorías Noriega S.A.S, la interventoría está a cargo del Consorcio Alianza CCB, donde participan las empresas BAC Engineering Consultancy Group S.L.

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