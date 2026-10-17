- Así es la alianza de la alcaldía de Bogotá con el Grupo Argos para mejorar las casas de familias pobres

El proyecto inicia en Ciudad Bolívar con 200 casas y posteriormente lo harán con 300 adicionales con una inversión que supera los $5.000 millones

En Ciudad Bolívar, mejorar una casa puede significar mucho más que reparar una pared o cambiar un piso: es abrirle espacio a la tranquilidad, la salud y la posibilidad de vivir mejor. A través del programa Mejora tu Casa, la Alcaldía de Bogotá y tres organizaciones aliadas impulsan una iniciativa para transformar las condiciones de habitabilidad de 200 viviendas de esta localidad del sur de la ciudad, con una inversión que supera los $5.500 millones.

Los trabajos se adaptan a las necesidades de cada hogar e incluyen arreglos en baños, cocinas, cubiertas y pisos, así como la reparación de daños causados por la humedad y las filtraciones. Las primeras cuatro viviendas ya fueron entregadas, como parte de un proyecto que busca que más familias tengan espacios seguros, funcionales y saludables, y encuentren en sus hogares mejores condiciones para construir su futuro.

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200 familias pobres se verán beneficiadas

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, encabezada por Vanessa Velasco Bernal, estableció una alianza con la Fundación Grupo Argos, la Fundación Santo Domingo y Hábitat para la Humanidad Internacional, con el fin de mejorar las condiciones de 200 viviendas y la calidad de vida de numerosas familias de bajos recursos de Ciudad Bolívar, mediante el programa Mejora tu Casa, de la Secretaría del Hábitat. El objetivo de esta iniciativa es que estas 200 familias del sur de la ciudad cuenten con viviendas más seguras, funcionales y saludables.

Las remodelaciones y adecuaciones que se realizan en las 200 casas representan una inversión superior a los $5.500 millones, aportados por las fundaciones aliadas y la Alcaldía de Bogotá, Los recursos se invertirán de acuerdo con las condiciones de habitabilidad y las necesidades de cada inmueble. De este modo, se realizarán reparaciones en baños, cocinas, cubiertas y pisos, así como en las partes afectadas por la humedad o las filtraciones.

Para hacer realidad el propósito de mejorar las viviendas la Administración Distrital aportó $3.860 millones; la Fundación Santo Domingo, $627,5 millones; la Fundación Grupo Argos, $627,5 millones, y, por último, Hábitat para la Humanidad Internacional, $400 millones.

De acuerdo con Vanessa Velasco Bernal, secretaria distrital del Hábitat, mejorar una vivienda es mejorar la calidad de vida de una familia. Transformar un baño o una cocina, renovar un piso o reparar una cubierta significa tener un hogar más seguro y digno, además de mejores condiciones para construir el futuro.

Como parte de este proyecto, la entidad entregó las primeras cuatro viviendas completamente remodeladas, de las 200 contempladas en la iniciativa. Velasco afirmó que esta es la segunda fase de las intervenciones que la entidad realiza en sectores vulnerables de Bogotá. La primera comenzó con la adecuación de 91 viviendas en la localidad de Usme y culminó en julio de 2026. Ahora, la alianza continuará avanzando con el propósito de mejorar las condiciones de vida de otras 300 familias de la ciudad.

Por su parte, Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos, señaló que esta alianza articula recursos públicos y privados para transformar las condiciones de vida de cientos de familias. «De 91 hogares beneficiados en la primera etapa, pasamos a 200 y proyectamos la intervención de otros 300. Seguiremos contribuyendo al cierre de brechas en nuestras ciudades», afirmó.

A su turno, José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, aseguró que las condiciones de la vivienda y de su entorno influyen en la salud de las familias, en las posibilidades de los niños de estudiar y en la capacidad de las personas para trabajar y generar ingresos. Estas intervenciones contribuyen a reducir las barreras que limitan el desarrollo de las personas y sus posibilidades de progreso.

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Habitantes de Ciudad Bolívar: incómodos al recibir visitas en sus casas

Las intervenciones se realizan tomando como referencia la metodología Hogares Saludables, del Grupo Argos, orientada a reducir el déficit cualitativo de vivienda. Dicha metodología se articula con el programa Mejora tu Casa para mejorar las condiciones de habitabilidad y la calidad de vida de las familias beneficiarias. Las evaluaciones realizadas después de las intervenciones bajo la metodología Hogares Saludables identificaron beneficios para la salud y el bienestar, además de las mejoras físicas en las viviendas.

Entre los hogares evaluados, se registraron menos episodios de fiebre en niños menores de seis años y mejoras en la salud mental y el estado de ánimo de las personas. Del mismo modo, el 31 % de las familias realizó reformas adicionales en sus viviendas y el 41 % manifestó sentirse más cómodo al invitar a otras personas a su casa.

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