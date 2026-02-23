- Con casi 50 mil viviendas empezadas en 2025, Bogotá repunta en la construcción VIS y VIP

El DANE publicó las cifras del sector de construcción y el número de Bogotá es el más alto en 24 años, mientras que en el resto del país la cifra retrocedió

A finales de 2025, la alcaldía de Carlos Fernando Galán, a través de la Secretaría del Hábitat, logró un récord histórico en las cifras de iniciación en la construcción de vivienda de interés social e interés prioritario para las familias más pobres de Bogotá. Se trata de la cifra más alta de los últimos 24 años en la iniciación de vivienda en la ciudad, algo que no se veía ni se conocía en Bogotá desde 2001.

De acuerdo con los datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el 2025, en la capital del país se inició la construcción de 49.883 viviendas con un crecimiento de 11,3 % con respecto a las cifras registradas en 2024, el número más alto que se ha registrado desde 2001. Según el DANE, el 61 % de las viviendas iniciadas en Bogotá, corresponde a soluciones habitacionales de interés social e interés prioritario, es decir, dirigida a las familias más necesitadas de la ciudad, a quienes se les hace más difícil acceder a una vivienda propia.

Este importante resultado está cimentado en los distintos programas de vivienda implementados por la administración a través de la Secretaría del Hábitat en cabeza de Vanessa Velasco, como Mi Casa en Bogotá, enfocado a la entrega de vivienda de VIS y VIP a las familias que cumplan los requisitos establecidos por la entidad.

La reactivación de este sector de la economía en la capital del país también se refleja en el gran número de licencias de construcción expedidas o aprobadas por la administración durante 2025: más de 22.692, lo que representa un crecimiento del 24 % frente a 2024, pero, sin duda alguna, las más beneficiados con las iniciativas del alcalde Galán son las familias que dejan de pagar arriendo para irse a vivir a su casa propia.

Mientras en Bogotá el alcalde Galán saca pecho con las cifras entregadas por el DANE en materia de vivienda, el balance del Gobierno Nacional en 2025 muestra un retroceso en los indicadores que tienen que ver con la construcción de vivienda nueva o nuevas obras en el sector. De acuerdo con las cifras entregadas por el gremio de la construcción CAMACOL, en los primeros 6 meses de 2025 hubo un descenso del 38 % en la iniciación de proyectos de vivienda con respecto al año 2024.

En 12 meses acumulados, tan solo se inició la construcción de 108 mil soluciones habitacionales en todo el territorio nacional, lo que constituye la cifra más baja desde 2012. Aunque en el primer trimestre de 2025 se registró un aumento del 4 % en la construcción, ese número se vio reflejado en el inicio de nuevas viviendas, según el análisis del gremio de la construcción. Las cifras que muestra el sector son iguales a las reportadas hace 10 años atrás.

En cuanto al tema de ventas, el mercado gira en torno a las mismas 150 mil viviendas comercializadas en los últimos años, el mismo nivel de ventas que tiene el sector desde 2014. Uno de los impactos negativos que ha tenido el sector la vivienda a nivel nacional, han sido los cambios en los programas de subsidios y la reducción de los recursos asignados para tal fin y la suspensión del programa Mi Casa Ya por parte del Gobierno Nacional debido a la falta de recursos.

