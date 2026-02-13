La vivienda social ha sufrido un bajonazo en el gobierno Petro donde ninguna de las dos ministras Catalina Velasco y Helga Rivas, ambas del círculo cercano al presidente y que trabajaron con él en la alcaldía de Bogotá, han logrado sacar adelante esta bandera prioritaria de su campaña.

Sin embargo, el sector privado ha seguido con sus proyectos de vivienda de interés social y son 5 las constructoras que mandan en Bogotá y sus alrededores. Tres de ellas sobresalen: Amarilo, con Roberto Moreno a la cabeza; Constructora Bolívar, liderada por Julián Perdomo Arango y la Constructora Capital, de los hermanos paisas Felipe y Pablo Echeverri, quienes llevan 30 años construyendo en la capital.

Así van los grandes proyectos

La constructora Amarillo fue fundada en 1993 por el actual presidente de la compañía, Roberto Moreno. Actualmente, Amarilo cuenta con 150 proyectos de vivienda a nivel, siendo Bogotá la zona de mayor inversión.

En 2025, Amarilo tuvo un sólido desempeño. Alcanzó $2,6 billones en escrituración y vendieron el 90 % de los apartamentos, impulsados por varios proyectos clave que tiene en Bogotá. La constructora ha podido lograr su expansión con un crédito sindicado de $535.000 millones y le apostó a la renovación urbana en zonas estratégicas de Bogotá.

Uno de esos proyectos clave es QUORA, ubicado en la calle 85 con carrera 15, donde se desarrolla un complejo de alto impacto en esa zona de la ciudad que incluye vivienda, hotel y oficinas. A futuro, la empresa tiene una meta de preventa de $3 billones. Otros proyectos son: Lagos de Torca, con 15 iniciativas, centro occidente de la ciudad 12 proyectos, al sur de Bogotá cuenta con Balcones, parques y senderos del portal, mientras que al occidente están las obras de la Felicidad en la Localidad de Fontibón.

Los fundadores y dueños de Constructora Capital son los hermanos Felipe Echeverri Jaramillo y Pablo Echeverri, quienes iniciaron la empresa en 1992, en la ciudad de Medellín, bajo el nombre de Compactos Sociedad Ltda. Su primer proyecto de vivienda fue Balcones de Triana, un conjunto de 28 viviendas. En 1993, en alianza con Comfama, construyeron 80 viviendas en el municipio de Itagüí. Ese mismo año construyeron 81 viviendas en Copacabana.

Entre 2013 y 2016 incursionaron en municipios de la sabana de Bogotá como Mosquera, Chía y Zipaquirá. En 2024, la Constructora Capital Logró la venta de 100 mil viviendas. En 2025 tuvieron un balance muy positivo en materia económica con un crecimiento del 18 % en viviendas vendidas a nivel nacional. Entre Bogotá y Medellín vendieron cerca de 8 mil unidades, y tan solo en la capital del país tuvieron un crecimiento del 8 % con más de 4 mil viviendas vendidas, consolidándose en el tema de VIS.

Constructora Bolívar pertenece al Grupo Bolívar, un conglomerado financiero y constructor cuyos dueños son la familia Cortés Osorio, liderado por Miguel Cortés Kotal y fundado por José Alejandro Cortés. La Constructora fue fundada en 1983 bajo el nombre de Construcciones, Estudios y Proyectos S.A. y en 1994 cambió su razón social, pasó a llamarse Constructora Bolívar y estableció su sede principal en la ciudad de Bogotá. Aunque la compañía tiene proyectos de todo tipo, puso la mira en los proyectos de vivienda de interés social a partir de 2010.

La Constructora Bolívar cerró el 2025 con cifras cercanas a los $ 4 billones en ventas de viviendas, lograron la comercialización de unas 13 mil soluciones de vivienda y mantuvieron su enfoque en la construcción de vivienda de interés social en la capital del país y municipios vecinos. Sin embargo, pretenden incursionar en la construcción de vivienda turística en ciudades del caribe colombiano como Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.

Cifras récord

Durante 2025, la capital del país logró una cifra récord en ventas de viviendas de interés social. Según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca (Camacol), en Bogotá se vendieron 40 mil viviendas sociales, lo cual representa un 43 % de crecimiento. Este incremento en las ventas de viviendas de interés social se debe al plan de vivienda ejecutado por la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría del Hábitat, en cabeza de Vanessa Velasco Bernal.

Con el programa denominado Mi Casa en Bogotá, la Secretaría de Hábitat logró adjudicar el año pasado más de 17 mil subsidios. Con la política de vivienda implementada por la alcaldía de Carlos Fernando Galán, la ciudad logró consolidarse como la capital de la vivienda social en Colombia, mejorando de esta forma la calidad de vida de los bogotanos y promoviendo la generación de empleo, con lo que se reactiva la economía de la ciudad. en 2025, el sector de la construcción empleó a más de 250 mil personas.

Los distintos programas de vivienda dispuestos por la Alcaldía de Bogotá, como Oferta preferente, Reactiva tu compra, Ahorro para mi casa, Reduce tu cuota y Mejoramiento de vivienda y educación financiera permitieron adjudicar más de 20 mil subsidios, de los cuales 17 mil se ejecutaron a través del programa Mi casa en Bogotá. de acuerdo con el gremio de la construcción en la capital del país, la estrategia del alcalde Galán permitió fortalecer el desarrollo de los proyectos dirigidos a la gente más pobre de Bogotá.

El plan de vivienda del Gobierno Distrital tiene como meta beneficiar a unos 60 mil hogares de Bogotá con acceso a vivienda de interés social entre 2024 y 2027, cuando termina el periodo del alcalde Carlos Fernando Galán. La ejecución de dichos programas ha logrado mantener el fortalecimiento del sector, mancando un hito sin precedentes en la historia de la construcción en Bogotá y evitando la desaceleración con el desarrollo de diferentes proyectos de vivienda (VIS).

