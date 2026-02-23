- ¿Quién se quedó con locomotoras y vagones que transportaban el carbón de la multinacional Glencore en el Cesar?

Inversionistas panameños y colombianos del Grupo Key Industries que habían adquirido el terminal en Ciénaga Magdalena se quedaron ahora con la maquinaria

El fondo de inversión colombo-panameño Epicuro Enterprises, bajo su matriz en Colombia Key Industries Inc., ha intensificado su estrategia de adquisición de activos en el país, enfocándose en especial en la infraestructura anteriormente operada por la multinacional suiza Glencore a través de su filial C.I. Prodeco.

En una operación clave realizada en enero de 2026, el grupo adquirió la totalidad de la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo, una terminal estratégica ubicada en Ciénaga, Magdalena, que históricamente facilitó la logística de las minas Calenturita y La Jagua, minas que se encuentran en proceso de reversión a la nación. Complementando esta movida, en febrero de 2026, la filial Transferport S.A.S. incorporó el material rodante, incluyendo locomotoras y vagones, destinado originalmente al transporte de carbón.

La trayectoria de Key Industries en el país comenzó formalmente en 2021 con la compra de las cinco compañías que integran Colombian Natural Resources (CNR). Estos activos pertenecían a Murray Energy, firma que tras declarar su bancarrota en septiembre de 2020 fue reorganizada como American Consolidated Natural Resources. A pesar de que CNR fue en 2019 el cuarto productor de carbón térmico en Colombia, sus depósitos El Hatillo y La Francia en el departamento del Cesar estaban paralizados al momento de la compra; no obstante, Key Industries logró reactivar la operación minera a finales de ese mismo año.

Esta expansión ha permitido a Key Industries alcanzar una integración vertical que abarca desde la extracción hasta la exportación. Gracia a la adquisición de CNR, el holding posee una participación del 18 % en la concesión férrea Fenoco (Ferrocarriles del Norte de Colombia), que conecta Santa Marta con Chiriguaná, y gestiona el tráfico y mantenimiento de 412 kilómetros de línea férrea. Asimismo, a través de la unión de Transferport S.A.S. y la Sociedad Portuaria Río Córdoba, y de CNR, el grupo participa junto a la española Ortiz en la primera APP férrea (La Dorada – Chiriguaná), operando desde 2022 un tren intermodal que transporta carga diversa como café, acero y fertilizantes.

Más allá de la minería tradicional, el grupo utiliza a Patria Investments para optimizar sus activos de CNR y Transferport, buscando transformar el corredor minero del Cesar mediante proyectos de energías renovables y negocios agroambientales sostenibles.

Epicuro Enterprises donde participan varios inversores colombianos, utiliza la figura de Key Industries para gestionar sus inversiones estratégicas en el sector energético y de transporte carbón en Colombia. Y forma parte del grupo inversor Uxlam Assets Corp, una entidad conocida por su participación en la adquisición de activos mineros registrada en Panamá.

