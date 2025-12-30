Cuáles son los barrios de Bogotá en los que se pueden conseguir los apartamentos más baratos según la IA

Ante los altos precios de la vivienda en Bogotá, la IA identificó los sectores donde comprar apartamento sigue siendo una opción real para muchos

Muchas personas sueñan con poder conseguir su propia casa y, en muchos casos, este puede ser un proceso tedioso. Sin embargo, es un anhelo que miles de colombianos no quieren dejar pasar y por el que siguen buscando alternativas para hacerlo realidad. Hoy, múltiples zonas de la capital se han convertido en un verdadero lujo debido a los elevados precios de la vivienda, lo que dificulta aún más el acceso a un apartamento propio. No obstante, gracias a la inteligencia artificial, se ha podido conocer cuáles son los barrios de Bogotá en los que todavía es posible encontrar apartamentos a precios más bajos. Le contamos qué lugares aparecen en la lista y, seguramente, más de uno lo sorprenderá.

Estos son los barrios de Bogotá que la IA destaca para conseguir apartamento barato

Para este ranking se acudió a ChatGPT, que recopiló información de diversas fuentes con el fin de identificar los sectores más económicos de la capital. En primer lugar, se destacó Ciudad Bolívar, especialmente el barrio Arborizadora, donde el precio por metro cuadrado es considerablemente más bajo frente a otras zonas de Bogotá. No solo se trata de un sector atractivo para comprar vivienda, sino que también sobresale por ofrecer arriendos más económicos, lo que permite un mayor margen de ahorro.

En segundo lugar aparece San Cristóbal, una localidad ideal para personas con presupuestos ajustados que buscan adquirir su primera vivienda. De acuerdo con la IA, esta zona se encuentra entre las que registran uno de los valores más bajos por metro cuadrado en la ciudad, convirtiéndose en una opción llamativa para quienes desean dejar de pagar arriendo.

|Le puede interesar Cuáles son los centros comerciales que reinan en Medellín, fueron los más visitados del año

A la lista se suma Rafael Uribe Uribe, con barrios como León XIII y Diana Turbay, que figuran entre las alternativas más económicas de Bogotá tanto para compra como para arriendo. Estos sectores se han posicionado como una opción viable para quienes buscan precios más accesibles sin salir completamente del perímetro urbano.

Foto de Boitá. Foto de Envato.

Finalmente, la IA también destaca localidades como Kennedy y Bosa, con barrios como Boitá y otras zonas de estos sectores donde adquirir vivienda resulta más económico frente a otras áreas de la ciudad. Aunque para algunos puedan parecer lugares lejanos, lo cierto es que se ajustan mejor a presupuestos apretados y representan una puerta de entrada para cumplir el sueño de tener casa propia. En el caso de quienes buscan arriendo, también aparecen buenas opciones en sectores de Fontibón o Usme, donde los precios siguen siendo más competitivos.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.