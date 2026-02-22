- La Alcaldía de Bogotá firmó convenio con Japón para transformar el desarrollo urbano de primera línea del Metro de Bogotá

La japonesa JICA que ya estuvo con Transmilenio usarán su experticia para evitar que los espacios publicos se vuelvan un chiquero, un problema que ha advertido Petro

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), a través de su representante en Colombia, Akihiko Yamada, firmaron un convenio con el fin de fortalecer el desarrollo sostenible alrededor de la primera línea del metro de Bogotá. JICA ya había realizado estudios para la ciudad en 1996, cuando sus estudios sentaron las bases para el trazado de transporte masivo que terminó convirtiéndose en Transmilenio.

El objetivo del acuerdo se centra especialmente en la entrega de conocimientos técnicos de parte de los japoneses en el tema de movilidad, con enfoque en asesoría y capacitación, en busca de fortalecer la planificación del territorio para mejorar el desarrollo urbano alrededor del metro de Bogotá.

En la firma del convenio también participó Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB). La iniciativa busca fortalecer la planificación urbana, promoviendo un crecimiento más sostenible y organizado de la ciudad. De acuerdo con Gabriel Millán, Jefe del Laboratorio de Ciudad y Cultura Ciudadana de la Secretaría de Planeación del Distrito, el proyecto le permite a la Alcaldía avanzar en la implementación de un modelo de desarrollo orientado hacia el transporte masivo de la ciudad.

Con miras a concentrar el tema de vivienda, servicio, empleo y comercio en los alrededores de las estaciones del metro y el sistema de transporte masivo de Bogotá, la firma JICA ofrece asistencia técnica, formación, capacitación y un acompañamiento especializado en infraestructura y desarrollo urbano.

Sobre el tema, el alcalde Carlos Fernando Galán indicó que el acuerdo firmado no es un contrato y tampoco implica para la Administración la entrega de recursos, sino que se establecen compromisos de cooperación técnica y acceso a tecnologías internacionales, con la participación de expertos japoneses en el tema de movilidad, planeación urbana, estructuración financiera y capacitación para los funcionarios del Distrito en Colombia y Japón. Esta coordinación institucional les permitirá acceder a metodologías con estándares internacionales.

Con la firma de este convenio, la capital del país fortalecerá sus capacidades en cada una de las entidades para promover un modelo que reduzca la utilización del carro particular, buscando más optimización en el uso del espacio público en la ciudad, especialmente en sectores aledaños a las estaciones del metro, algo que facilitará a los ciudadanos acceder a los servicios y oportunidades que ofrece el sistema integrado de transporte masivo de Bogotá.

Qué es JICA

Es una Agencia de Cooperación Internacional del Japón, no es una empresa privada ni una firma comercial. Esta Institución Administrativa Independiente del Gobierno Japonés se encarga de entregar ayuda oficial, en cooperación técnica, préstamos y asistencia financiera no reembolsable a países en desarrollo. JICA es una de las mayores agencias de asistencia bilateral del mundo con sede en Tokio y tiene oficinas en más de 150 países a nivel mundial.

JICA en Bogotá

El representante legal de JICA en Colombia es el señor Akihiko Yamada, quien se encarga de apoyar los proyectos de cooperación técnica y del fortalecimiento de las relaciones entre Japón y Colombia. A nivel mundial, su presidente es el señor Akihiko Tanaka. JICA llegó a Colombia en 1976, cuando Japón y Colombia firmaron un convenio de cooperación técnica. En 1978, el Congreso de la República, mediante la Ley 18 del 14 de noviembre, aprobó dicho convenio.

En 1996, JICA adelantó y apoyó los estudios del plan maestro de movilidad de Bogotá para el transporte urbano de la ciudad. Este diagnóstico a 25 años permitió a los expertos y alcaldes de la capital definir los lineamientos de la movilidad en Bogotá. Los estudios de JICA fueron la base para el diseño inicial y la implementación de Transmilenio.

Ahora, la agencia asesorará al Alcalde Galán, a través de sus expertos, en el desarrollo urbano, integración de estaciones y renovación del espacio público cercano a las estaciones de la primera línea del metro de Bogotá. la Agencia será un aliado estratégico en la planeación y el desarrollo sostenible del entorno aledaño al metro de Bogotá.

