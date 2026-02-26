Cómo y hasta cuándo pueden los partidos postular a sus testigos para las elecciones del 8 de marzo

Los testigos acreditados a través de la plataforma del CNE podrán ejercer vigilancia en los 32 departamentos y en consulados donde voten colombianos en el exterior.

Antes de que se abran las urnas el 8 de marzo, hay una fecha que los partidos políticos no pueden ignorar. No tiene tarjetas ni jurados, pero sí impacto directo en lo que ocurrirá el día de la votación. El primero de marzo, a las 11:59 p. m., se cierra el plazo para que las agrupaciones políticas postulen ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) a sus testigos electorales en Colombia. Es un trámite obligatorio si quieren tener presencia formal en las mesas de votación.

Asimismo, la entidad informó que se amplió hasta el 27 de febrero a las 11:59 p. m. (hora colombiana) el plazo para postular testigos en el exterior, así como observadores y auditores de sistemas. A la fecha, el aplicativo registra 3.752 testigos en 67 países para vigilar 3.332 mesas; además, hay 6.503 auditores y 7.268 observadores postulados.

¿Qué papel cumplen los testigos electorales y por qué son clave?

Los testigos electorales son ciudadanos designados por partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito listas al Congreso. Su función es acompañar la jornada en cada mesa, observar el proceso de votación y el conteo de votos. En pocas palabras, son los ojos de los partidos dentro de cada mesa de votación y en las comisiones escrutadoras.

No reemplazan a jurados ni autoridades electorales, pero pueden presentar reclamaciones en los términos legales y hacer seguimiento a los formularios electorales.

Si un partido no postula testigos antes del cierre del sistema, simplemente no podrá acreditar representantes para vigilar el proceso en las mesas y comisiones escrutadoras donde se adelanten las votaciones de su interes.

“La labor de los testigos electorales es clave para garantizar la transparencia del proceso y el respeto por la voluntad popular, siempre en el marco de la ley y con pleno respeto por las autoridades electorales”, indicó el presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz.

Cómo se hace el registro de los testigos electorales ante el CNE

El trámite se realiza únicamente a través de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales dispuesta por el CNE que se puede encontrar en el siguiente enlace: https://actoreseleccionescongreso.cne.gov.co/auth/login.

Cada organización política debe cargar los datos de sus testigos dentro del sistema. Luego de la verificación con bases oficiales, el Consejo expide el acto administrativo electrónico correspondiente y la credencial digital que contiene un código QR. Este documento será el que se verifique por la fuerza pública al momento de ingresar a los recintos de votación e indicará expresamente el puesto y la mesa donde ejercerán funciones. La acreditación es individual y no transferible.

Un operativo de más de 126.000 mesas

La magnitud del proceso explica la importancia del plazo. Para las elecciones de 2026 están previstas más de 126.000 mesas de votación distribuidas en los 32 departamentos y en el exterior.

Cada una de esas mesas puede contar con presencia de testigos de diferentes partidos. Eso significa que el proceso de postulación no es simbólico: es un despliegue logístico masivo.

También aplica para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), donde se elegirán representantes a la Cámara en territorios priorizados.

La plataforma permite hacer postulaciones masivas y hacer seguimiento a la cobertura de mesas en todo el país. Es decir, cada partido puede verificar cuántas mesas tiene cubiertas y en cuáles aún no ha designado testigos.

Cabe recordar que contar con testigos electorales en las elecciones no es obligatorio, pero sí es una herramienta importante para que las agrupaciones políticas participen en la legitimidad y transparencia de la jornada.

