En el año 2025 fueron multados más de 20 mil motociclistas en la capital por subirse a los andenes, en lo corrido de este año ya van 3 mil multas por el mismo motivo

Más de 1.400 operativos adelantó en 2025 la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en cabeza de Claudia Díaz Acosta, durante los que fueron multados más de 17 mil conductores por violar las normas de tránsito. En lo corrido de 2026, ya han sido multados más de 3 mil motociclistas, lo que representa un incremento en las multas de un 84% con respecto al mismo periodo en 2024.

Circular por andenes, zonas verdes, ciclorrutas y puentes peatonales es una infracción que está contemplada en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) por poner en riesgo la vida de los peatones. Quienes invadan este tipo de espacios con motocicleta, o bicitaxi, están cometiendo una infracción de tipo D05 y recibirán una multa de $1,144.927.

Para la Secretaria de Movilidad Claudia Díaz, más allá de la multa, el objetivo de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán es proteger la vida y recuperar los andenes y las ciclorrutas para mejorar la movilidad de la ciudad, e indicó que respetar los andenes no es opcional, es una obligación legal que se debe acatar como acto de responsabilidad. Por esta razón, los controles se realizarán de forma permanente en las vías de la ciudad, para sancionar a quienes incumplan las normas de tránsito.

De igual forma, los agentes de tránsito de Bogotá adelantaron operativos en la Localidad de Usaquén para controlar a los Bicitaxistas y ciclomotores que circulan por las ciclorrutas. Según Díaz Acosta, las ciclorrutas son espacios que fueron diseñados de forma exclusiva para las bicicletas, y la presencia de este tipo de vehículos en estos corredores pone en riesgo la vida de ciclistas y peatones que transitan por allí.

En los operativos realizados en las ciclorrutas de la Localidad de Usaquén fueron multados 11 bicitaxis y se inmovilizaron 7 de estos vehículos. Los operativos continuarán para meter en cintura a quienes violan las normas de tráfico con este tipo de conductas que van en contra vía de lo que establece la Ley.

