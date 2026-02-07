Con Cepeda y De la Espriella al frente, 15 candidatos se pelearán la Presidencia de Colombia el próximo 31 de mayo

Aunque faltan por definir aún los tres que saldrán de las consultas del 8 de marzo, este será el tarjeton con más nombres en la historia de Colombia.

La primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo empieza a consolidarse con una lista de al menos 15 aspirantes (12 que están listos y 3 más que saldrán de las consultas), que competirán directamente por llegar a la Presidencia de Colombia.

Entre las decisiones más recientes están las de Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo, exministros del presidente Gustavo Petro, quienes confirmaron que buscarán la Presidencia por fuera de la consulta de izquierda. Ambos comparten el objetivo de darle continuidad al proyecto del actual Gobierno, aunque desde orillas y discursos distintos. Su salida del mecanismo interno terminó de reconfigurar ese bloque.

El remezón también alcanzó a Iván Cepeda, quien decidió ir directo a la primera vuelta luego de que el Consejo Nacional Electoral determinara que tenía una inhabilidad jurídica para competir en consultas, por haber participado en un proceso similar el pasado 26 de octubre. Esa decisión del CNE cambió el tablero de la izquierda y dejó el camino despejado para que Cepeda se enfocara exclusivamente en mayo.

VOY A PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL



Ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiraremos nuestra participación

en la consulta del 8 de marzo de 2026; y me inscribo

para la… pic.twitter.com/j6xBOt5eH3 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 4, 2026

En ese mismo grupo aparece Clara López, otra figura del oficialismo que optó por apartarse de las consultas y asegurar su lugar en el tarjetón de la primera vuelta.

Los nombres ya confirmados en la primera vuelta para la Presidencia

A esta baraja se suman aspirantes que ya habían oficializado su candidatura. Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo figuran como dos de los nombres con mayor reconocimiento nacional y llegan a esta etapa sin pasar por consultas interpartidistas.

Junto a ellos aparecen Maurice Armitage y Mauricio Lizcano, así como Sondra Macollins y Daniel Palacios, quienes también confirmaron su intención de competir en la primera vuelta. En el listado preliminar figuran además Carlos Felipe Córdoba y Santiago Botero, ampliando aún más el abanico de opciones para el electorado.

El tarjetón, sin embargo, no está cerrado del todo. Los plazos de inscripción comenzaron el 31 de enero y se extenderán hasta el 13 de marzo, lo que deja margen para ajustes de última hora, retiros o nuevas adhesiones, especialmente después de las consultas interpartidistas.

¡Un tarjetón presidencial de 15 candidatos!

Una locura.

De estas tres consultas saldrán tres candidatos a primera vuelta.

Así que tendremos un tarjetón de primera vuelta presidencial con 15 candidatos (a menos que algunos renuncien y adhieran a otros):

Iván Cepeda

Sergio Fajardo… pic.twitter.com/lzHpJagB3m — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) February 7, 2026

Tres consultas antes del 31 de mayo

Antes de mayo, el proceso electoral tendrá una parada clave el 8 de marzo, cuando, en paralelo con las elecciones al Congreso, se realizarán tres consultas presidenciales interpartidistas.

La Gran Consulta por Colombia, de centroderecha, es la más numerosa. Está integrada por David Luna, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia y Enrique Peñalosa.

El Frente por la Vida, de centroizquierda, quedó conformado por Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Beltrán, Héctor Pineda y Edison Torres, luego de la salida de Juan Fernando Cristo y Camilo Romero y del bloqueo del CNE a la inscripción de Iván Cepeda para ese mecanismo.

Por su parte, la Consulta de las Soluciones, de centro, tendrá únicamente a Claudia López y Leonardo Huerta, un abogado pereirano que logró inscribirse con más de un millón de firmas, aunque sin presencia en las encuestas nacionales.

La gran consulta por Colombia 🇨🇴 la ganaría @PalomaValenciaL, la intención aumenta fuertemente pasando de enero 19,1% al 26,9% en febrero, según @AtlasIntelESP @VickyDavilaH también tiene un incremento notorio, los debates pareciera le han beneficiado para pasar del 7% al 15,4%… pic.twitter.com/thZ6h5Dngj — Camilo Silva (@CamiloSilvaJ) February 7, 2026

Una de las particularidades de este ciclo electoral es que ninguno de los tres nombres que lideran las encuestas (Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo) participa en estas consultas. Aun así, los resultados del 8 de marzo podrían impulsar a los ganadores como candidatos con mayor visibilidad rumbo a la primera vuelta.

Desde 2018, cuando este mecanismo empezó a utilizarse, los antecedentes muestran su peso en la contienda presidencial. Iván Duque y Gustavo Petro ganaron la Presidencia tras imponerse en consultas, mientras que Rodolfo Hernández, en 2022, demostró que competir por fuera no impide llegar a segunda vuelta.

